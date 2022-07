Wiederkehr der Automaten : Sehnsuchtsgegenstand mit Münzeinwurf

Aktualisiert am

Kaugummis und Flummis aus dem Automaten finden alle Kinder toll. Doch mittlerweile gibt es noch viel mehr Dinge, die man aus Automaten ziehen kann: Ablaufende Lebensmittel oder gar Kunst. Lucas Bäuml hat sich in Rhein-Main umgesehen.

Dies und das hinter Glas: Regionale Ware in Heddernheim Bild: Lucas Bäuml

Hätte der Schokoladenfabrikant Ludwig Stollwerck keine Amerika-Reise angetreten und hätte er dort nicht 1886 die ersten Warenautomaten gesehen, die verschnörkelten gußeisernen Maschinen mit „patentiertem Münzprüfsystem“ hätten nicht so früh auch auf dem Frankfurter Hauptbahnhof für Furore gesorgt.

Für ein paar Pfennige gab es um 1900 Schokolade, ganz ohne Personal bereitgestellt. Das war der letzte Schrei in einer Zeit, die den technischen Fortschritt liebte. Kleine Luxusgüter, nichts Lebensnotwendiges, kamen aus den Warenautomaten.

„Rettomat“, Kunstmarkt oder Hofbüdchen

Der Kaugummiautomat an der Straßenecke ist bis heute in dieser Tradition der Sehnsuchtsgegenstand aller Kinder – und alle hören sie, die Kaugummis und Spielsachen aus den Automaten seien unhygienisch, von der Witterung angegriffen und überhaupt.

Außerdem gilt die goldene Lebensregel, die der Chansonnier Sebastian Krämer formuliert hat: „Der Flummi, den man sieht, ist nie der Flummi, den man kriegt.“ Der Frust, das Falsche oder auch mal gar nichts zu ernten nach dem Geldeinwurf, ist als Gag in unzähligen Filmszenen verarbeitet. Vor Kurzem sah es noch so aus, als sinke der Stern des Automaten.

Nun aber tritt er einen neuen Siegeszug an. Als „Rettomat“ bald abgelaufener Lebensmittel im Frankfurter Hauptbahnhof, als von Künstlern und Designern mit kleinen Arbeiten bestückter ausrangierter Zigarettenautomat, als neue Form der bäuerlichen Direktvermarktung.

Als „Hofbüdchen“ etwa in Heddernheim, mit regionaler Ware, bei vielen Bauern als Wurst- oder Milchautomat am Hoftor. Auf der Documenta kann man sich Kunsthandwerk aus der Region im Ruru-Shop ziehen, Blumensamen zum Verschönern des Stadtgrüns gibt es an vielen Orten aus alten Kaugummiautomaten. Da dürfen die Kinder dann doch bestimmt ihr Taschengeld einwerfen.