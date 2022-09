F.A.Z. Bürgergespräch : Die Ampel in Berlin ist stabiler, als es scheinen mag

Wären unter den Zuschauern, die dank der Videoübertragung in ganz Deutschland ein F.A.Z.-Bürgergespräch erleben konnten, Mitglieder der Bundesregierung gewesen, hätten sie staunen können. Dass ausgerechnet Jasper von Altenbockum, Leiter des innenpolitischen Ressorts dieser Zeitung, für den wortkargen Kommunikationsstil des Bundeskanzlers auch Verständnis hat, und Heike Göbel, Ressortleiterin in der Wirtschaft, der Koalition in der Energiepolitik eine durchaus erkennbare Linie bescheinigt, war angesichts der oft scharfen Kritik in den Leitartikeln der beiden an einzelnen Vorhaben der Regierung nicht unbedingt zu erwarten.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

„Man muss auch Nachsicht walten lassen, wir stecken ja wirklich in einer schwierigen Krise“, sagte Göbel zum Auftakt der Veranstaltung, zu der rund einhundert Menschen ins „Haus am Dom“ gekommen waren, während gut vier Mal so viele Leser die Veranstaltung am Bildschirm verfolgten. Gemeinsam mit Altenbockum und der F.A.Z.-Feuilleton-Chefin Sandra Kegel bewertete sie die Bilanz der Koalition, die vor genau einem Jahr ihre Arbeit begonnen hat. Moderiert wurde der Abend von F.A.Z.-Herausgeber Carsten Knop.