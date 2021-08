Kritik der Migrationspolitik : „Es ist ein verheerendes Versagen des Westens“

Herr Lilie, als wir uns vor einiger Zeit am Frankfurter Flughafen verabredet haben, wussten wir noch nicht, dass sich das Drama in Afghanistan so schnell zuspitzt: Jetzt landen täglich Flugzeuge mit Afghanen hier. Was geht Ihnen durch den Kopf?

Mir geht durch den Kopf, was ich hier heute Morgen von der leitenden Sozialarbeiterin gehört habe: Sie hat gesagt: „Hier tröpfeln schon seit Monaten gestrandete Leute, auch die sogenannten Ortskräfte, aus Afghanistan ein“ – und keiner war offenbar richtig vorbereitet. Jetzt geht es ganz schnell, und plötzlich wollen alle im Wahlkampf gut aussehen. Es ist ein verheerendes Versagen des Westens. Jetzt müssen wir alles dafür tun, dass gerade die engagierten Menschen in Afghanistan nicht das Gefühl haben, dass sie nun endgültig verlassen sind. Das wäre doppelter Verrat.