Die Antwort „Tut uns leid, wir haben leider gerade keinen Rettungswagen“ ist bei einem Notruf nicht vorgesehen. Tatsächlich hat die Frankfurter Feuerwehr als zuständige Rettungsdienstbehörde große Mühe, jederzeit ein Fahrzeug loszuschicken. Im Juni sind nach Angaben von Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) die sogenannten Rettungsmittelausfälle auf 2087 Stunden gestiegen. Das waren sieben Prozent der rund 30.000 Stunden, in denen Rettungsfahrzeuge vorgehalten werden. Im Mai waren es 1600 Ausfallstunden. Rinn warnte vor einem „Kollaps des Gesamtsystems mit erheblichen Gefahren für die Menschen in Frankfurt“, sollte die Zahl weiter steigen.

Der Rettungsdienst sei nicht nur wegen der vielen Einsätze belastet, so die Dezernentin – er wird 300 bis 500 Mal am Tag gerufen, oft wegen Bagatellen. Als Hauptgrund nannte sie die hohe Zahl der Abmeldungen von Rettungswagen wegen Personalmangels. Alle Hilfsorganisationen versuchten nach Kräften, ihre Personaldecke aufzustocken. Der Markt an Fachkräften sei jedoch erschöpft. Nachwuchsförderprogramme hätten eine Vorlaufzeit von mindestens drei Jahren. Rinn schlägt vor, die Einführung einer „Rettungsdienstzulage“ zu prüfen, um die anspruchsvolle und belastende Arbeit im Frankfurter Rettungsdienst attraktiver zu machen.

34 zusätzliche Stellen für die Leitstelle der Feuerwehr

Der Ausschuss für Personal, Sicherheit und Digitalisierung hat am Montagabend einstimmig einen Haushaltsantrag der Koalition von Grünen, SPD, FDP und Volt beschlossen, der 34 zusätzliche Stellen für die Leitstelle der Feuerwehr vorsieht. „Der Rettungsdienst ist am Limit“, sagte Christoph Rosenbaum (Die Grünen). „Mit den zusätzlichen Stellen müssen keine Einsatzkräfte von der Straße mehr abgezogen werden.“ Seit Anfang des Jahres wird der 24-Stunden-Dienst in der Leitstelle mit einem Schichtmodell bewältigt, für das immer wieder Personal aus den Feuerwachen einspringen muss. Das erhöhe die Zahl der aufgelaufenen 435.000 Überstunden bei der Feuerwehr weiter, hatte Rinn im Mai gewarnt.

Martin-Benedikt Schäfer (CDU) hielt die zusätzlichen Stellen ebenfalls für nötig. Weil aber das Personal nicht zu bekommen sei, müsse man Bewerber mit Prämien und Sonderzahlungen locken. Auch Monika Christann (Die Linke) regte eine Ballungsraumzulage für die Feuerwehr an. Einen Antrag der Union, die Aufwendungen für Personal deswegen um 100.000 Euro zu erhöhen, lehnte die Koalition allerdings ab. Aus Sicht von Patrick Schenk (AfD) würde auch das nichts helfen. „Es gibt keine Menschen, die diesen Job machen wollen.“

Im Fall der zusätzlichen Stellen stellt sich die Lage allerdings etwas anders dar. „Wir haben viele Leute dafür schon“, sagte Markus Röck, Direktionsbereichsleiter Zentrale Dienste, am Rand der Sitzung. Sie würden zurzeit auf Hilfsstellen geführt. Die zusätzlichen Stellen ermöglichten es, die in die Leitstelle abberufenen Kollegen in den Feuerrettungswachen zu ersetzen. „In der Folge können wir wiederum die Ausbildungsstellen auffüllen, die wir sonst reduzieren müssten“, sagte Röck. „Dann hätte es in drei Jahren einen Einbruch gegeben.“

Gehaltsunterschieds zu Bayern und Baden-Württemberg

Nach Worten von Amtsleiter Karl-Heinz Frank wird es andererseits auch so lange dauern, bis tatsächlich zusätzliches Personal zur Verfügung steht. Die 34 Stellen bedeuteten aber einen „echten Entlastungsschnitt“, der auch dem Rettungsdienst zugutekomme. Prämien und Zulagen seien weniger für die Gewinnung neuer Leute entscheidend, sagte Frank.

Angesichts des Gehaltsunterschieds zu Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg falle es vielmehr schwer, die Abwanderung von Feuerwehrleuten zu stoppen. In Aschaffenburg könne jemand mit derselben Arbeit 300 Euro mehr verdienen. „Das bekommt man nicht aufgelöst“, sagte Frank.

Die im Bericht der Ordnungsdezernentin genannte Ausfallquote bei den Rettungswagen ist nach Angaben Röcks ein Spitzenwert. „Die Sorge ist vor allem, dass sich die Lage auf diesem Niveau einpendelt.“ Etwa 40 Rettungswagen der Hilfsorganisationen und der Feuerwehr selbst stünden in Frankfurt normalerweise über den Tag hinweg zu verschiedenen Zeiten bereit. Fielen sie kurzfristig aus, müsse man improvisieren und Personal aus Lehrgängen oder der Verwaltung abziehen.