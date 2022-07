Paulskirchen-Jubiläum : Für den Deutschen Demokratiepreis drängt die Zeit

Es soll ein Preis von internationalem Rang werden: Bedeutend hinsichtlich des inhaltlichen Anliegens, hinsichtlich des Renommees und hinsichtlich der ausgezeichneten Personen. Und er soll dementsprechend hoch dotiert sein. Angestrebt ist eine Auszeichnung, die weit über Frankfurt hinausstrahlt und doch tief in der Stadt und ihrer Geschichte verwurzelt ist. All diese hohen Ansprüche spiegeln sich im Anlass wider, zu dem der „Deutsche Preis der Demokratie“ erstmals verliehen werden soll: dem 175-Jahre-Jubiläum der ersten deutschen Nationalversammlung, das im nächsten Jahr gefeiert wird. Und wo sollte die Preisverleihung stattfinden, wenn nicht im ovalen Plenarsaal der Paulskirche? Also dem Ort, an dem die Abgeordneten 1848 zusammentrafen und den Grundstein für die deutsche Demokratiegeschichte legten.

Die Idee zu dem Preis stammt aus der Zivilgesellschaft, genauer gesagt von zwei auch anderweitig engagierten Bürgern: Wilhelm Bender und Rüdiger von Rosen. Bender war viele Jahre Vorstandsvorsitzender des Flughafenbetreibers Fraport, Rosen unter anderem Chef des Deutschen Aktieninstituts und Präsident der Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft. Sie nennen den Internationalen Karlspreis zu Aachen als Bezugsgröße. Der Karlspreis wird jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben.

Paulskirche als demokratischer Symbolträger

„Die Paulskirche steht für die Demokratie“, sagt Bender. Mit dem Preis, der von der Stadt unter Einbeziehung der Bürgerschaft gestiftet und getragen werden solle, könne von Frankfurt alljährlich ein Signal ausgehen, das die Demokratie, die Freiheit und die Menschenrechte stärke. Bei aller geschichtlichen Bedeutung des Ortes müsse die Auszeichnung in die Zukunft weisen, ergänzt Rosen. „Uns geht es nicht um Historismus: Die Demokratie ist von vielen Seiten bedroht, und wir müssen sie täglich verteidigen.“

Als Beispiel für Gefährdungen der Demokratie und ihrer Werte nennt Rosen autokratische Systeme, den Populismus im In- und Ausland sowie den russischen Angriff auf die Ukraine. Als Preisträger in Betracht kämen Persönlichkeiten, die sich – möglicherweise sogar unter Einsatz ihres Lebens – dafür eingesetzt haben, dass demokratische Strukturen entstehen oder erhalten bleiben. Die Gremien, die bei der Preisvergabe mitwirken, seien hochrangig, interdisziplinär und unter Einbindung der Frankfurter Bürgerschaft zu besetzen.

In der Römer-Koalition ist die Initiative auf breites Wohlwollen und Unterstützung gestoßen, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine Wertschätzung bekundet. Eigentlich hätte das Vorhaben im Koalitionsvertrag des Frankfurter Viererbündnisses verankert werden sollen, und eigentlich hätte schon vor einem halben Jahr über das Profil des Preises, die Jury und die Organisationsform entschieden werden sollen.

„Der Prozess dafür muss dringend in Gang kommen“

Doch seit geraumer Zeit ist das Vorhaben offenbar ins Stocken geraten. Wie aus dem Rathaus zu hören ist, hakt es in den Abstimmungen zwischen Koalition, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und den Dezernenten. Ein noch nicht geklärter Punkt soll die Besetzung der Jury sein. Zugleich wird aber betont, dass alle politisch Verantwortlichen grundsätzlich von dem Preis überzeugt seien und an der erstmaligen Verleihung im nächsten Jahr festhalten wollten. Der allgemeine Konflikt zwischen Feldmann und weiten Teilen der Stadtverordnetenversammlung, die ihn zum Rücktritt aufgefordert hat, spiele keine Rolle.

Sollte jedoch nicht bald eine Entscheidung fallen, könnte es knapp werden. Bender und Rosen weisen darauf hin, dass eine wie vorgesehen fachkundig, geschlechtergerecht und divers besetzte Jury nicht von heute auf morgen zusammengestellt werden könne und dass auch die Sichtung preiswürdiger Kandidaten ihre Zeit brauchen werde. „Der Prozess dafür muss dringend in Gang kommen“, sagt Bender.

Als Zeitraum für die Preisverleihung kämen der 12. bis 17. Mai 2023 infrage. Dann sollen anlässlich des Paulskirchen-Jubiläums die „Frankfurter Tage der Demokratie“ gefeiert werden. Aus dem Römer heißt es dazu: Den Beteiligten sei bewusst, dass die Sache eilbedürftig ist.