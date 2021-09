Deutsche Schule in Sofia : „Der Umgang mit Covid ist hier anders“

Herr Mieles, Sie sind als Schulleiter vom Lessing-Gymnasium in Frankfurt nach Sofia an die Deutsche Schule gewechselt. Wie war die erste Zeit?

Ich arbeite jetzt seit vier Wochen hier. Nach einer Woche Vorbereitung mit den Lehrkräften läuft der Schulbetrieb mit den Schülern seit einer Woche. Insgesamt fühle ich mich hier sehr wohl an der Schule, in der Stadt, im Land.

Muss man sich den Schulalltag vorstellen wie in Deutschland, mit Masken und Tests?

Der Umgang mit Covid ist hier anders. Da die bulgarischen Schulen erst in diesen Tagen ihren Betrieb aufnehmen, sind die bulgarischen Vorgaben, denen wir folgen, noch nicht ganz klar. Neu ist, dass die Kinder jetzt auch in der Grundschule Masken im Unterricht tragen. Ein Testverfahren wie in Hessen ist noch nicht vorstellbar, weil eine gewisse Skepsis gegenüber Tests herrscht. Wenn 90 Prozent der Eltern einer Klasse zustimmen würden, könnte dort getestet werden. Aber wie mir meine erfahrenen Kräfte an der Schule versichert haben, ist so eine Quote illusorisch.

Ist ansonsten alles ähnlich wie am Lessing-Gymnasium?

Nein, es ist wirklich eine ganz andere Welt. Das fängt schon mit der Struktur an: An der Schule lernen Vorschulkinder, Grundschulkinder und Gymnasialkinder. Wenn ich in einer der Pausen, die natürlich versetzt sind, über den Hof gehe, habe ich mal Fünfjährige, mal Zehnjährige und mal Neunzehnjährige vor mir. Ein großer Unterschied zum Lessing-Gymnasium besteht darin, dass es eine Begegnungsschule ist, geöffnet für Kinder aus bulgarischen und deutschen Familien. Der Anteil von Kindern aus bulgarischen Familien liegt bei 85 Prozent.

Ach, so viel?

Um das einordnen zu können: An der Deutschen Schule in Rom, wo ich früher als stellvertretender Schulleiter war, kamen 50 Prozent aus italienischen und je 25 Prozent aus bikulturellen und deutschen Familien. Dass hier ganz überwiegend bulgarische Kinder sind, prägt den Unterricht massiv.

Warum wollen die so gerne an die Deutsche Schule?

Nach meinen ersten Eindrücken würde ich sagen, dass viele Bulgaren eine unglaublich positive Einstellung gegenüber Deutschland haben. Sie möchten ihren Kindern eine Teilhabe an der deutschen Kultur ermöglichen. Die Möglichkeit, sehr gut Deutsch zu lernen, eröffnet ihnen Chancen, an deutschsprachigen Universitäten zu studieren. Wir hatten am Freitag ein Alumni-Treffen. Die Schule gibt es erst seit 2008, also gibt es noch nicht so viele Abiturjahrgänge. Aber ausnahmslos alle jungen Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, studieren in Berlin, München, Frankfurt oder an anderen deutschsprachigen Universitäten und fühlen sich sehr gut vorbereitet.

Wie gut können die Schülerinnen und Schüler Deutsch?

Mit zunehmendem Alter immer besser. In den Vorschulklassen lernen sie die Sprache auf spielerischem Niveau. In der Grundschule können sie dann schon recht gut Deutsch. Die älteste Klasse, die ich jetzt im Unterricht habe, ist eine elfte, die also nächstes Jahr Abitur macht. Die haben wirklich erstaunlich gute Deutschkenntnisse.

Haben die 15 Prozent deutschen Kinder Eltern, die in Sofia arbeiten?