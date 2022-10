Zugverkehr : Deutsche Bahn baut neue Mainbrücke in Frankfurt

So ist es geplant: Über den Main sollen bei Frankfurt-Niederrad künftig drei statt zwei Brücken führen, in der Simulation mit dem Blick nach Norden ist die zusätzliche die rechte der drei Brücken. Bild: Simulation DB AG

Die Deutsche Bahn will mit dem Verlegen zusätzlicher Gleise einen Engpass in ihrem Schienennetz beseitigen. In den nächsten Jahren sollen zwischen dem Bahnhof Frankfurt-Stadion und dem Frankfurter Hauptbahnhof quer durch den Stadtteil Niederrad zwei weitere Gleise verlegt werden – auch über den Main, so dass dort neben den beiden vorhandenen, zweigleisigen Eisenbahnbrücken nun noch eine dritte entstehen wird. Das Ziel ist, dass Fern-und Nahverkehrszüge unabhängig voneinander fahren können, sich also nicht mehr gegenseitig behindern. Das Bauvorhaben ist mit 440 Millionen Euro veranschlagt, wozu der Bund 340 Millionen beiträgt. Den anderen Teil tragen die Deutsche Bahn und das Land Hessen.

Es handelt sich um die zweite von drei Stufen des groß angelegten Bauvorhabens, die Kapazitäten auf der südlichen Zufahrt zum Hauptbahnhof zu verbessern. In der ersten Stufe waren die Gleise am Bahnhof Stadion modernisiert worden, in der dritten soll die Strecke zwischen dem Bahnhof Stadion und Zeppelinheim ausgebaut werden. Vorarbeiten für den zweiten Bauabschnitt haben schon begonnen; so wurde der alte Bahnhof Niederrad abgerissen, und es hat die Vorbereitung für den Bau einer Lärmschutzwand begonnen. Als nächstes sollen in Niederrad vier Weichen verlegt werden. Zu dem neuen Bauabschnitt zählen neben der Mainbrücke sechs weitere Brücken in Niederrad.

Beim symbolischen ersten Spatenstich am Donnerstag sagte Berthold Huber, für die Infrastruktur zuständiges Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG, die Erweiterung der Trasse von vier auf sechs Gleise schaffe Platz für 40 Prozent mehr Züge auf dem Weg zum Frankfurter Hauptbahnhof. So werde ein Nadelöhr im Streckennetz aufgeweitet. Dies sei umso wichtiger, als in den vergangenen Jahren deutlich geworden sei, welch große Bedeutung die Eisenbahn für ein funktionierendes Gemeinwesen habe. Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, erinnerte daran, dass der Eisenbahnverkehr bis 2030 doppelt so viele Fahrgäste befördern solle wie gegenwärtig; der Anteil am gesamten Güterverkehr in Deutschland solle in einem wachsenden Markt von 18 auf 25 Prozent steigen.

Zwei Drittel aller Fernzüge

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) wies darauf hin, dass weitere Vorhaben zur Kapazitätserweiterung in Frankfurt geplant seien: „Ich werde sehr viel Werbung für den Fernbahntunnel machen.“ Anders als beim Projekt „Stuttgart 21“ werde es nach dessen Verwirklichung nicht weniger, sondern mehr Gleise im Hauptbahnhof gebe, und anders als in der baden-württembergischen Landeshauptstadt werde in Frankfurt dafür das Bahnhofsgebäude nicht abgerissen. Zudem gelte: „Jede Infrastruktur wird am Ende helfen, nicht nur den Fernverkehr, sondern auch den Nahverkehr besser zu machen.“ Der Frankfurter Verkehrsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) sagte, „wir werden nächstes Jahr Spatenstich um Spatenstich haben“. An Frankfurt führe im Eisenbahnverkehr kein Weg vorbei, doch sei für den Ausbau eine zureichende Finanzierung notwendig.

Knut Ringat, Sprecher der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds, nannte die Kapazitätserweiterung der südlichen Zufahrt zum Frankfurter Hauptbahnhof einen Befreiungsschlag.Zwei Drittel aller Fernverkehrszüge in Deutschland berührten den Knoten Frankfurt. Ringat äußerte die Hoffnung, der Fernverkehrstunnel werde sich so schnell verwirklichen lassen wie ein vergleichbares Projekt in Zürich; dort hatte es vom Planungssbeginn bis zur Eröffnung 17 Jahre gedauert. Ringat äußerte die Hoffnung, im nächsten Jahr könne der Bau der nordmainischen S-Bahn beginnen, 2025 dann der der Wallauer Spange. Das ist ein zweiter Anschluss Wiesbadens an die Schnellfahrstrecke von Köln nach Frankfurt, und zwar Richtung Frankfurter Flughafen, die die Reisezeit von der hessischen Landeshauptstadt dorthin verkürzen soll.

Al-Wazir, Majer und Ringat wiesen darauf hin, dass nicht nur Mittel für den Ausbau der Infrastruktur notwendig seien, sondern auch für den laufenden Betrieb; über die künftige Höhe der vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel wird derzeit verhandelt, ebenso wie über Zuschüsse für eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket.

Nach Darstellung der Deutschen Bahn soll 2024 mit dem Bau der Mainbrücke begonnen werden, für 2025 ist geplant, sie auf ihren endgültigen Platz zu schieben. Sie wird neben den beiden vorhandenen Mainbrücken zu liegen kommen. Das gesamte Bauvorhaben durch Niederrad soll 2030 beendet werden.