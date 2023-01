Zwangsstörung Dermatillomanie : Der Feind auf meiner Haut

Vor knapp 30 Jahren fing es an. Diese kleinen Pickelchen, die mit der Pubertät hervorkamen, sollten weg, die Haut wieder glatt und rein sein. „Ich kann mich noch erinnern, dass ich anfing, an den Pickeln zu kratzen, bis es blutete. Da war eine unebene Stelle, die sollte weg. Ich kratzte, es fühlte sich besser an. Also musste ich es immer wieder tun.“ So beschreibt Cecilia Schwarz, die eigentlich anders heißt, den Beginn einer Krankheit, die die 42 Jahre alte Frankfurterin bis heute begleitet. Sie leidet an Dermatillomanie, auch bekannt unter Skin Picking.

Skin Picking gehört zu den sogenannten „körperbezogenen repetitiven Verhaltensweisen“. Diese psychische Erkrankung wird nicht als Selbstverletzung gewertet, auch wenn es erst mal danach aussieht. Seit 2013 ist Skin Picking als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt und wird als Zwangsspektrumsstörung beschrieben, als ein Verhalten, das Erkrankte immer wiederholen müssen. Konkret bedeutet das: Die Betroffenen wollen aufhören, können aber nicht. Schätzungsweise leiden bis zu drei Prozent der Bevölkerung irgendwann in ihrem Leben darunter, mehrheitlich Frauen sind betroffen. Meist tritt die Erkrankung in der Pubertät oder im späteren Erwachsenenalter auf. So war es auch bei Schwarz: „Ich hatte meinen ersten Schub mit etwa 13 Jahren. Später dann lange nichts, vielleicht weil ich angefangen hatte zu rauchen. Als ich das Rauchen aufgehört habe, mit 35, da ging es wieder los.“