Demonstration in Frankfurt : Der „Tag der Wut“ eskaliert

In Kampfstellung: Demonstranten und Polizisten stehen sich beim „Tag der Wut“ in Frankfurt gegenüber. Bild: Laila Sieber

Beim „Tag der Wut“ hat sich Wut entladen. Bereits in der ersten halben Stunde nach Beginn der Demonstration am späten Samstagnachmittag am Opernplatz spielten sich in der Frankfurter Innenstadt tumultartige Szenen ab. Besonders im vorderen Teil des Demonstrationszugs herrschte eine teils aggressive Stimmung unter offenkundig aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und dem Vernehmen nach auch dem Ausland angereisten Demonstranten. Dort richtete sich die Wut der durchweg schwarz gekleideten Protestierenden vornehmlich gegen die Einsatzkräfte mit in linksextremistischen Kreisen verbreiteten Slogans wie „Erster Mai: Straße frei, nieder mit der Polizei“ oder „Wo wart ihr in Hanau?“.

Katharina Iskandar (isk. ), Rhein-Main-Zeitung
Alexander Jürgs (ajue.), Rhein-Main-Zeitung

Im hinteren Teil, wo viele rote Fahnen und auch solche mit Hammer und Sichel geschwenkt wurden, fand derweil eine thematische Auseinandersetzung mit den Folgen der Pandemie für soziales Ungleichgewicht statt, dem eigentlich angekündigten Ansinnen der Demonstration. Ganz anders als am Zugbeginn herrschte dort teils auch eine fast schon familiäre Atmosphäre.

In der Taunusstraße wurde Pyrotechnik im mittleren Teil des Demonstrationszugs gezündet. Die Situation eskalierte, als sich der Demonstrationszug mit mehr als 2000 Teilnehmern Richtung Hauptbahnhof bewegte, wo es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei kam. Die Polizei setzte dabei Pfefferspray und Schlagstöcke ein, es kam zu einzelnen Festnahmen, nachdem Rauchtöpfe in entzündetem Zustand auf die Einsatzkräfte geworfen wurden. Bengalos wurden auch auf dem weiteren Weg bis zum Ende der angemeldeten Strecke in der Frankenallee im Gallusviertel gezündet. Dort kam ein Krankenwagen zum Einsatz, da sich offenbar ein Demonstrant Verletzungen zugezogen hatte.

Als die Polizei die Demonstration schließlich mit den Worten „Aufgrund des unfriedlichen Verlaufes ist die Demo jetzt aufgelöst“ für beendet erklärte, skandierte ein Demonstrant der Polizei von einem Lautsprecherwagen aus entgegen: „Verpisst Euch. Das ist unser Stadtteil. Das sind unsere Straßen.“ Die Demonstranten folgten erst verzögert den Anweisungen der Polizei, die schließlich im Zuge der Räumung Tränengas und gegen eine Sitzblockade sogar Wasserwerfer einsetzte. Diese Maßnahmen schienen übertrieben, da sich die meisten Demonstranten letztlich freiwillig zurückzogen.

Die Demonstrationsteilnehmer hielten sich an die Maskenpflicht, coronakonforme Abstände wurden derweil nicht eingehalten im Gedränge.

Linke bis linksextreme Gruppen erwartet

Unter dem Motto „Tag der Wut“ wurde schon seit Wochen im gesamten Stadtgebiet zu der Demonstration aufgerufen, die um 18 Uhr am Opernplatz begonnen hat. Die plakativen Schriftzüge, die für diese Versammlung mobilisieren sollen, sind an zahlreichen Stellen in der Stadt großflächig zu lesen. Wer und was sich allerdings dahinter genau verbirgt, ist unklar.

Die Polizei hatte im Vorfeld mit einem großen Bündnis an linken bis linksextremistischen Gruppen gerechnet, was sich beim Blick auf den Demonstrationszug bestätigt hat.

In einem Facebook-Aufruf wird Bezug genommen auf die Pandemie und eine allgemeine Kapitalismuskritik. Die Pandemie, so heißt es, mache „auf schmerzlichste Weise deutlich, was es heißt, zu haben oder nicht zu haben“. Für wenige „bringt der Kapitalismus Reichtum und einen Überfluss an Möglichkeiten, für uns, die wir den Profit der anderen tagtäglich erarbeiten, bringt er Not, Elend und Perspektivlosigkeit“. Die Widersprüche des Kapitalismus seien „menschengemacht“. Deshalb solle „unsere Wut kollektiv auf die Straße“ getragen werden, um endlich mit dem System zu brechen“. Der 1. Mai solle ein Tag „gegen das kapitalistische Arbeitssystem und soziale Ungleichheit“ sein.