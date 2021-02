Kälteeinbruch in Deutschland : Aber die Tigermücke überlebt

Mehrere Tage mit Frost setzen normalerweise die Frankfurter gleich in Bewegung, lassen sie zu den Schlittschuhen greifen und zu den Weihern in der Stadt aufbrechen. Doch bisher sind weder der Jakobiweiher im Stadtwald noch der große Weiher im Ostpark zugefroren. Es bildet sich erst am Rand eine dünne Eisschicht. Ob sie so dick wird, dass die Weiher betreten werden können, auch wenn die Stadt das eigentlich verbietet, ist offen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für die nächste Woche tagsüber Temperaturen über dem Gefrierpunkt an.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

So sehr das Schlittschuhlaufen bei den Frankfurtern beliebt ist, so empört es doch jedes Mal wieder den Verband Hessischer Fischer, die um das Leben der Tiere im Wasser fürchten. Die würden in den nicht gerade tiefen Gewässern durch die lauten Kratzgeräusche auf der Eisfläche aus ihrer Winterruhe am Boden der Weiher aufgeschreckt. Der bis dahin auf Sparflamme laufende Stoffwechsel werde so angeregt, dass die Fische versuchten, nach dem ohnehin im Wasser unter dem Eis nur geringfügig vorhandenen Sauerstoff zu schnappen. Das ende für viele tödlich.