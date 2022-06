Ironman in Frankfurt : Wo der Ultrawettkampf den Verkehr in der Stadt lahmlegt

Zum 20. Mal wird in Frankfurt an diesem Sonntag der Ironman ausgetragen. Corona-Auflagen gibt es keine mehr. Der Verkehr rund um Frankfurt wird wie gewohnt beeinträchtigt.

Die eisernen Athleten sind wieder in der Stadt. So viele ultrafitte Menschen zusammen sieht man nur einmal im Jahr – rund um den Ironman Frankfurt. Man kann sie dieser Tage an Mainkai und Römerberg beobachten, wo sie sich einschreiben für ihr großes Rennen. Die Langdistanz-Triathleten sind an dem meist gesunden Teint zu erkennen, der aus Trainingslagern und endlosen Stunden zur Vorbereitung auf dem Rad und in Laufschuhen resultiert. Oft haben sie eine kleine Entourage um sich herum und führen eine futuristisch anmutende Radrennmaschine mit sich.

Rechtzeitig zum zwanzigjährigen Bestehen kann das sportliche Großereignis am Sonntag wieder ohne Corona-Beschränkungen stattfinden. 3000 Athleten aus 81 Nationen werden an den Start gehen. Der „längste Tag des Jahres“, wie er gerne genannt wird, beginnt mit dem Startschuss um 6.25 Uhr am Langener Waldsee. 3,8 Kilometer haben die Teilnehmer dort schwimmend zurückzulegen. Die Radstrecke führt über 182 Kilometer zunächst durch Frankfurt und dann über die Friedberger Landstraße hinaus in die Wetterau und den Main-Kinzig-Kreis. Während die Triathleten bei vielen Wettkämpfen eher an der Peripherie der Städte unterwegs sind, schätzen sie an Frankfurt besonders die Laufstrecke. Der abschließende Marathon wird in vier Runden am Mainufer ausgetragen.

Ähnlich wie bei den anderen großen Frankfurter Eintagessportereignissen Marathon und Radrennen wird der Verkehr am Renntag stark beeinträchtigt. Beginnend schon in der Nacht auf Sonntag, am Mainkai wegen Abbauarbeiten bis in den Montag hinein. Eine Übersicht bietet der Veranstalter online. Ein Infotelefon für die Bürger ist unter 0 69/2 12-34 00 00 eingerichtet. Die Polizei rät, die Frankfurter Innenstadt weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Denn die S- und U-Bahnen fahren ungehindert. Diverse Straßenbahn- und Buslinien müssen dagegen umgeleitet, unterbrochen oder eingestellt werden. Informationen hierzu gibt auf der RMV-Webseite oder am RMV-Infotelefon unter 0 69/24 24 80 24.

Bei erwarteten sommerlichen Temperaturen wird der Sieger des Männerrennens kurz nach 14 Uhr auf dem Römerberg erwartet, die Gewinnerin der Frauenkonkurrenz – die Darmstädterin Daniela Bleymehl gilt als Favoritin – um kurz nach 15 Uhr. Das HR-Fernsehen überträgt vom Schwimmstart bis 15.45 Uhr live. Während es beim Zieleinlauf der Profis laut und voll ist auf dem Römerberg, wird es bei den Ankünften der Breitensportler immer emotionaler, je später es wird. Viele erfüllen sich mit der Bewältigung des Frankfurt Ironman einen Lebenstraum – und die überschäumende Freude entlädt sich, wenn die Athleten dann in die Arme ihrer Angehörigen fallen. Besonders stimmungsvoll geht es zwischen 21 Uhr und dem Zielschluss um 22 Uhr zu, wenn die Letzten im Ziel besonders gefeiert werden.

„Wir haben in 20 Jahren in Frankfurt 60.000 Athleten an den Start gebracht und insgesamt 80.000 Mitarbeiter und freiwillige Helfer beschäftigt. Das zeigt, welch komplexe Veranstaltung eine solche ist“, sagt Oliver Schiek, Chef von Ironman Germany.

Die besten Plätze, um die Athleten aus der Nähe zu sehen, bietet für Frühaufsteher der Langener Waldsee. Am Mainufer laufen die Eisenmänner- und frauen zum Anfassen nahe an den Zuschauern vorbei. Auf der Alten Brücke kann man die Radfahrer zwischen 7.30 und 13 Uhr vorbeirauschen lassen. Laut gejubelt wird zudem an den Anstiegen in Bergen-Enkheim und Maintal-Hochstadt.