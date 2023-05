Aktualisiert am

Klinikempfang in Corona-Zeiten

Klinikempfang in Corona-Zeiten :

Klinikempfang in Corona-Zeiten : Das Mitgefühl des Wächters

Ein Krankenhaus betreten die meisten voller Sorgen um Angehörige oder die eigene Gesundheit. In Corona-Zeiten hat Sahin Basibüyük auf die harte Art gelernt, damit umzugehen.

Die Klinik schützen und dabei menschlich bleiben: Sahin Basibüyük am Empfang des Nordwestkrankenhauses. Bild: Lucas Bäuml

Es ist drei Jahre her, dass Menschen abends auf Balkonen und an geöffneten Fenstern standen und aus Solidarität für Krankenschwestern und Ärzte laut geklatscht haben. An Sahin Basibüyük und seine Kollegen dürften damals die wenigsten gedacht haben. Doch den Teams, die die Pforten der Kliniken hermetisch abriegeln mussten, damit sich das Virus nicht dort auch ausbreiten konnte, fiel über Nacht ebenfalls eine entscheidende und oftmals schwer zu ertragende Rolle zu.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Es gab keine Schulung, keine Anleitung, wie man mit Angehörigen und Patienten umgehen sollte, denen man die aufgezwungene Isolierung erklären sollte. „Wir hatten die Aufgabe, das Nordwestkrankenhaus zu schützen und dabei menschlich zu bleiben“, erinnert sich der 51 Jahre alte Empfangschef. Basibüyük ging vor die Tür, um mit den genervten, verzweifelten und wütenden Menschen zu sprechen, zu erklären, zu vermitteln.