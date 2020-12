Eklat beim „Bürgerdialog“ : Frankfurter Museumsdirektor ins Gesicht geschlagen

Am Rande einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der Städtischen Bühnen ist es im Deutschen Architekturmuseum am Dienstagabend zu einem Eklat gekommen. Wie der Direktor des Architekturmuseums, Peter Cachola Schmal, mitteilte, ist er von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden, der zuvor versucht hatte, sich Zugang zu der Veranstaltung zu verschaffen. Der „Bürgerdialog“ fand wegen des Infektionsschutzes ohne Publikum statt. Er und ein Mitarbeiter, der von dem Mann an der Hand verletzt wurde, erstatteten bei der herbeigerufenen Polizei Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung, wie es heißt.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Vor dem Beginn der Veranstaltung mit Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) habe der Mann sich mit der Behauptung, ein Tontechniker zu sein, Zugang zu dem Gebäude verschafft. Ein Mitarbeiter des Museums habe mehr als eine halbe Stunde versucht, geduldig den Mann aus dem Haus zu weisen.

Der Vorgang wurde gefilmt. Zu sehen ist zunächst, wie Hartwigs Büroleiter den Mann auffordert, das Haus zu verlassen. Der Mann weigert sich jedoch, telefoniert aufgeregt und gibt vor, seinen Presseausweis vergessen zu haben. Der Dialog endet mit der Ankündigung, dass nun die Polizei gerufen werden. Eine zweite Videosequenz zeigt, wie der Mann vor dem Museum dem Direktor mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt.

Bei dem Störer handelt es sich laut Schmal um Matthias Müntze, den Sprecher der Initiative „Pro Rekonstruktion“, die sich für den Wiederaufbau des historischen Schauspielhauses von 1902 einsetzt. Er gehörte bislang auch dem Vorstand der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus Frankfurt an. Der Verein will in einem Bürgerentscheid über die Rekonstruktion des Schauspielhauses abstimmen lassen. Schmal vermutet eine „strategisch geplante Aktion“, denn Müntze sei in Begleitung zweier vermeintlicher Zeugen gekommen, des Ortsbeiratsmitglieds Hans-Georg Oeter (BFF) und eines Kameramanns, der den Ablauf offenbar filmen sollte.

„Unsere Veranstaltung fand aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum statt. Herr Müntze wurde handgreiflich, verletzte den Mitarbeiter an der Hand, versuchte ihn zu beißen und mit einem Gegenstand zu schlagen. Als Direktor des Hauses erteilte ich ihm Hausverbot. Daraufhin griff er mich an, riss mir die Maske vom Gesicht und schlug mich“, schildert Schmal das Geschehen. „Dass ein solcher in hohem Maße aggressiver Vorfall in unserem Museum anlässlich eines „Bürgerdialogs“ stattfand, zeugt von einer bisher nicht gekannten Verrohung des gesellschaftlichen Umgangs in unserer Stadt.“

Für die BFF erklärte der Fraktionsvorsitzende Mathias Mund, er habe „mit Entsetzen“ von dem Vorfall erfahren und verurteile die nicht entschuldbare Übergriffigkeit, „sollte sich der Vorfall tatsächlich wie dargestellt zugetragen haben. Man fragt sich ja wirklich, was in den Köpfen der Menschen manchmal so vorgeht.“ Sein Parteifreund Oeter sei an diesem Abend als Privatmann lediglich zufällig vor Ort gewesen und habe versucht, den Streit zu schlichten.

Der Sprecher der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus, Jürgen Aha, beschrieb das Verhalten des Vorstandsmitglieds als „völlig inakzeptabel“. „Er hat nicht im Namen unseres Vereins gehandelt und muss seinen Posten im Vorstand ruhen lassen“, sagte Aha. Der Film zeige allerdings nur einen kurzen Ausschnitt. Aha meint, der Ton der Diskussion habe sich verschärft. Daran trage aber nicht die Aktionsgemeinschaft Schuld, sondern die Kulturdezernentin, die mit ihrer Ankündigung eines Architekturwettbewerbs dem Bürgerbegehren vorgreife.