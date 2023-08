Die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) haben viele Mitarbeiter in Jobcentern kalt erwischt: Von 2025 an will er junge Menschen unter 25 Jahren von den Arbeitsagenturen betreuen lassen – auch jene, für die zurzeit noch die Jobcenter zuständig sind. Das sind allein in Frankfurt 9500 junge Menschen, die – meist wie ihre Eltern – Bürgergeld beziehen. Mit der Verlagerung will der Minister 900 Millionen Euro in seinem Haushalt einsparen – und die Kosten dafür der Arbeitslosenversicherung aufladen, die durch Beiträge von Beschäftigten und Betrieben getragen wird.

Für Außenstehende scheint das „nur“ ein politischer wie finanzieller Schachzug zu sein, eine Betreuung der Jugendlichen bleibt ja augenscheinlich erhalten. Doch die Realität sieht anders aus, wie Monika Aglago, Leiterin des Jugendjobcenters in Frankfurt, und ihre Mitarbeiter eindrücklich berichten. Denn damit reißt absehbar ein Hilfenetz, das in Frankfurt im letzten Jahrzehnt durch zahlreiche Verknüpfungen von Beratungsstellen, sozialen Trägern und Betrieben von den heute mehr als 200 Mitarbeitern des Jobcenters geknüpft wurde.

Schulabgänger, die aus armen Familien kommen und Bürgergeld beziehen, können bei der Ausbildungssuche auf das Jobcenter zählen. Doch so einfach das klingt, die Vermittlung ist in vielen Fällen schwierig, weil die Jugendlichen oft mit Gepäck kommen. Die Probleme seiner Kunden kann Andreas Adams, der schon seit neun Jahren im Jobcenter arbeitet, in einer langen Liste aufzählen: Streit mit den Eltern, Geldsorgen, Obdachlosigkeit und Sucht, Hafterfahrung und im Anschluss daran Auflagen, die zu erfüllen sind, unbezahlte Rechnungen, eine ungeplante Schwangerschaft. Sich da auf eine Ausbildung zu konzentrieren sei schwierig. In vielen Familien werde außerdem zu Hause nicht deutsch gesprochen, das erschwert den Kindern die Integration in Schule und Beruf.

Die Jugendlichen seien oft Einzelkämpfer, ohne Unterstützung von zu Hause, sagt Adams. Wenn deren Eltern dann ins Jobcenter zur Beratung hinzugeholt werden, wüssten manche weder, auf welche Schule ihr Kind geht, noch, was es für berufliche Pläne hat, berichtet er von einigen Familien. Dann sind es die Berater, die erst mal herausfinden, was als Erstes ansteht: einen geregelten Tagesablauf zu organisieren, eine psychologische Begleitung, oder liegt gar ein medizinisches Problem vor? Es gehe vor allem um niedrigschwellige Unterstützungsangebote, die diese Jugendlichen so nicht von zu Hause her kennen. „Die erarbeiteten Beziehungen der Mitarbeitenden im Jugendjobcenter mit den Netzwerken sind ein Schatz. Dieser müsste dann neu aufgebaut werden“, sagt die Leiterin Monika Aglago. „Wir machen quasi eine ganzheitliche Betreuung.“

In der Stadt gibt es neben sechs regionalen Jobcentern für Erwachsene auch ein besonderes Angebot für Heranwachsende, das Jugendjobcenter. Es wurde 2012 erst als Pilotprojekt, dann als Dauereinrichtung von der damaligen Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) ins Leben gerufen, um die vielfältigen Bedarfe dieser Gruppe junger Menschen von einer Anlaufstelle aus bedienen zu können. Es wurden Mitarbeiter des Sozialamts und der Agentur für Arbeit zusammengezogen, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Im Lauf der Jahre hat das Jugendjobcenter sein Angebot erweitert, etwa mit der Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit für junge Mütter in Elternzeit. Obdachlose und suchtkranke Jugendliche zählen zu den Kunden, zuletzt kamen auch Angebote für schwerbehinderte junge Menschen hinzu. Im Jugendjobcenter heißen die Mitarbeiter PAPs, „Persönliche Ansprechpartner“, in der Regel sind es immer zwei, die auf dem Laufenden sind, was die Betreuung ihrer Kunden angeht. Bis zu 230 Personen betreut ein Vollzeitangestellter im Jugendjobcenter - mit unterschiedlichen Bedürfnissen.