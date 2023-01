Ball des Sports : Eine Frankfurter Feier für die Athleten und den Sport

Die größte Benefizveranstaltung im europäischen Sport hat in Frankfurt einen neue Heimat gefunden. Die vielen anwesenden Weltklasse-Athleten inspirierten Ministerpräsident Boris Rhein: Er will sich an der Tischtennisplatte duellieren.

Frankfurt bezeichnet sich gerne als Sportstadt. Das ist ein nicht definierter Begriff und bei allen Erfolgen der Eintracht oder Angeboten in der Breite leicht in Misskredit zu bringen, wenn man auf Defizite wie beispielsweise den Mangel an einer Multifunktionshalle blickt. Am Samstagabend aber ist Frankfurt so etwas wie die Sporthauptstadt Deutschlands.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Zum Ball des Sports erschien ein Großteil der Elite des deutschen Sports: 91 Medaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen, Welt – oder Europameisterschaften aus dem vergangenen Jahr gaben sich die Ehre in der Festhalle, um sich und ihre Erfolge zu feiern. Angeführt wurden sie vom mehrfachen Rodel-Olympiasieger Felix Loch und Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul, „Es ist toll so eine Veranstaltung zu haben, wo man sich zwanglos mit anderen Sportlern, gerade auch aus früheren Tagen unterhalten kann. Das macht diesen Abend für mich so besonders“, sagt Kaul, der nach einem Tag mit einem Wettkampf in Ludwigshafen und einer Landessportlerwahl den Weg aus Mainz nach Frankfurt gefunden hatte, beim Gang über den Roten Teppich.

Zusammentreffen von Sport und Wirtschaft

Der Leichtathlet kam auf seine Kosten: Die aktuell besten Athleten Deutschlands trafen auf Dutzende früherer Sportstars von Ulrike Nasse-Meyfarth über Marika Kilius, Michael Groß, Renate Stecher oder Matthias Steiner bis hin zu Fabian Hambüchen, Kristina Vogel oder Franziska van Almsick, die als Aufsichtsrätin der Sporthilfe freilich auch eine Gastgeberrolle innehat. Unter den Feiernden befand sich nach Informationen der F.A.Z. auch eine Delegation der New England Patriots, die sich in Vorbereitung ihres vermutlich Frankfurt stattfindenden NFL-Spiels dieser Tage zu Gesprächen in Deutschland aufhält. Und die Sportler kamen ins Gespräch mit den größten Förderern des deutschen Sports aus Wirtschaft und Politik: etwa die für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing oder Mercedes-Boss Ola Källenius. Sewing betonte, dass die meisten olympischen Sportler mit ihrem Trainingsfleiß meist neben Studium oder Beruf Tugenden lebten, die auch in der Wirtschaft wichtig seien.

Das seit 1970 jährlich stattfindenden Zusammentreffen von Sport, Politik und Wirtschaft ist für die Stiftung Deutsche Sporthilfe als Veranstalter ein Baustein bei der Finanzierung der Leistunsgssportförderung. Gut 750.000 Euro sollte der Ball auch in diesem Jahr aus Spenden der 1500 Gäste und dem Verkauf der Lose für eine höchst attraktive Tombola einbringen. Zudem wird der Ball von diversen Sponsoren unterstützt. Die Stadt Frankfurt und Lotto Hessen tragen je 400.000 Euro bei zur Finanzierung der Kosten für Festhalle und Hallengestaltung.

Vor allem das Engagement der Stadt half entscheidend dabei, dass der Ball des Sports in Hessen eine neue Heimat finden konnte. In Wiesbaden, wo der Ball anderthalb Jahrzehnte lang in der Rhein-Main-Halle ausgerichtet wurde, verweigerte der Stadtrat zuletzt die finanzielle Unterstützung. Die Sporthilfe musste sich auf die Suche nach einem neuen Standort begeben. Frankfurt, wo der Ball 1970 in der Jahrhunderthalle die erste Auflage erlebte, setzte sich letztlich durch.

Duell an der Tischtennisplatte

„Wenn Du die Möglichkeit hast, die größte Benefizveranstaltung im europäischen Sport in die internationalste Stadt Deutschlands zu holen, dann machst Du das. Wir haben das geschafft“ sagte Mike Josef, Sportdezernent der Stadt Frankfurt, der gemeinsam mit der querschnittgelähmten Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel eines der acht ausgewählten Paare beim Eröffnungstanz bildete. „Der Ball des Sports steht für die Breite des Sports. Wenn Du diese Athleten hier siehst, dann weißt Du, dass es richtig ist, sich dafür zu engagieren.“

Dafür trat an diesem Abend sogar einmal die Eintracht in den Hintergrund, obgleich sie kurzfristig mit einer recht stolzen Delegation mit Vorstand Axel Hellmann, Sportdirektor Markus Krösche, Trainer Oliver Glasner und fast einem halben Dutzend Spielern erschienen war. „Fußball ist nicht alles im Sport. Dafür stehe wir als Eintracht ja auch ganz besonders, wir haben 52 Abteilungen mit der gesamten Bandbreite des Sports“, sagt Hellmann. In seiner Funktion als Interims-Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga verwies er zudem darauf, dass die DFL seit vielen Jahren als Partner der Sporthilfe den olympischen Sport unterstütze.

Dazu zählt beispielsweise auch Tischtennis. In dieser Sportart wie in manch anderer können die Ballgäste gegen Mitternacht sogar selbst aktiv werden. Für Ministerpräsident Boris Rhein eine Anlass, noch auf dem Roten Teppich den Wahlkampf zu eröffnen. Der CDU-Politiker versprach, dass er sich einem Duell im Tischtennis mit Innenministerin Nancy Faeser, bei der Landtagswahl am 8. Oktober wahrscheinlich seine Herausforderin, nicht verwehren werde.