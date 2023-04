Immer mehr Städte erlauben Frauen ausdrücklich Schwimmen ohne Oberteil in öffentlichen Bädern. In Hessen prescht wohl Wiesbaden vor. Der Frankfurter Bäderchef fürchtet, dass erst die Thematisierung Empörung hervorruft.

Die Liegeflächen der Frankfurter Freibäder sind weitläufig. Selbst an heißesten Tagen stößt beispielsweise das Brentanobad nicht an Kapazitätsgrenzen. Und in den entferntesten Winkeln der Liegewiesen können sich Badegäste sogar nahezu unbeobachtet fühlen. „Sonnen ohne störenden Bikini ist da üblich“, sagt Boris Zielinski. „Und das wird von unserem Personal toleriert und regt niemanden auf.“

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.



Der Geschäftsführer der Frankfurter Bäderbetriebe erläutert, wie der Alltag aussieht, während gerade eine Debatte um Moral und Sitten aus den Becken mancher deutscher Städte ins Rhein-Main-Gebiet schwappt. Es geht ums ausdrückliche Genehmigen von oberkörperfreiem Schwimmen nicht nur für Männer.

In Städten wie Göttingen, Siegen und Hannover ist es schon seit geraumer Zeit auch Frauen ausdrücklich erlaubt, „oben ohne“ ins Becken zu springen. Auch in Wiesbaden wird nun darüber diskutiert. Die Kölner Bäder haben zum 1. April ihre Nutzungsordnung angepasst, um dem „sich verändernden gesellschaftlichen Bewusstsein Rechnung zu tragen“, wie es heißt.

Die Berliner Bäderbetriebe hatten unlängst klargestellt, dass das Schwimmen mit freier Brust für Frauen nicht mehr zum Problem werden sollte, verboten sei es streng genommen ohnehin nicht gewesen, weil die Badeordnung wie allerorten übliche Badekleidung vorgeschrieben habe. Dem trage eine Badehose Rechnung.

„Überhaupt kein Thema“

Auslöser der Klarstellung war eine Beschwerde: Wegen ihres nackten Oberkörpers wurde eine Frau eines Wasserspielplatzes im Bezirk Treptow-Köpenick verwiesen. Eine Klage gegen das Land Berlin auf Entschädigung blieb indes erfolglos. Die Leiterin der zuständigen Ombudsstelle begrüßte die Klarstellung, weil sie „gleiches Recht für alle, ob männlich, weiblich oder nicht binär“, schaffe.

Bäderchef Zielinski findet das prinzipiell richtig, bedauert aber die öffentliche Debatte. „Oben ohne ist ein Thema, das für uns überhaupt keins ist“, sagt er. „Bei uns in den Bädern sonnen sich Frauen oberkörperfrei, sie ziehen sich zum Schwimmen etwas an, und niemand macht daraus ein Problem.“ Es habe weder eine dezidierte Anfrage gegeben noch Beschwerden von Frauen oder auch Proteste von Besuchern gegen allzu freizügige Frauen. Auch in der Stadtverordnetenversammlung sei „oben ohne“ bislang nicht auf der Tagesordnung gewesen. „Wir sollten da auch kein Thema draus machen“, sagt Zielinski. „Ich sehe die Gefahr, dass erst eine Debatte Empörung auslöst, wenn man dezidiert einen Beschluss dazu herbeiführen will.“

In Wiesbaden schien die Debatte in der vergangenen Woche bereits beendet. Entgegen einer Mitteilung der Volt-Fraktion, die das Thema als Teil der als Kooperation bezeichneten Mehrheit in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht hatte, ist allerdings doch noch keine Entscheidung gefallen, ob Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht künftig „oben ohne“ schwimmen dürfen. „Es gibt noch keinen Beschluss zu dem Thema“, sagt Stadtsprecher Ralf Munser.

Der Bäderbetrieb Mattiaqua habe einen Vorschlag dazu erarbeitet, der in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Frauen und Gleichstellung am 2. Mai diskutiert werden soll. Die Entscheidung treffe die Stadtverordnetenversammlung in ihrer regulären Sitzung am 17. Mai. Wie Munser will sich auch Marc Kneiper, Sprecher von Mattiaqua, nicht inhaltlich zum Vorschlag der Betriebskommission äußern. Es habe in der jüngeren Vergangenheit aber weder Vorkommnisse noch Nachfragen von Gästen zum Thema Oben-ohne-Schwimmen gegeben.

Hanau und Darmstadt zugeknöpfter

Nach einer Mitteilung der Volt-Fraktion sollte bereits alles in trockenen Tüchern sein. „Oben-ohne-Recht zukünftig auch in Wiesbaden“, lautete die Überschrift einer Mitteilung der Fraktion. „Seit der letzten Tagung der Betriebskommission Mattiaqua ist es nun offiziell: Die Badeordnung wird angepasst, und ab kommender Badesaison obliegt die Entscheidung über das Tragen eines Oberteils im Liege- und Badebereich jeder Person selbst.“

Einen Antrag zur Anpassung der Kleiderregeln hatte Volt Mitte des vergangenen Jahres eingebracht. „Wir sind da etwas zu schnell vorgeprescht“, sagt Volt-Fraktionsreferentin Simone Winkelmann. Aber, so Winkelmann weiter, auch der Wiesbadener Magistrat habe mittlerweile zugestimmt, und sie gehe aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung davon aus, dass die neue Badeordnung am 17. Mai beschlossen werde.

Andere Städte geben sich noch etwas zugeknöpfter. Hanau dulde das oberkörperfreie Baden „auf Kulanz-Basis und ohne Rechtsanspruch“. Falls sich aber andere Gäste gestört fühlten, würden Frauen vom Personal gebeten, sich ein Oberteil anzuziehen, sagt eine Sprecherin. In der Haus- und Badeordnung sei das Thema „oben ohne“ nicht geregelt. Darmstadt verweist auf die aktuelle Haus- und Badeordnung: „Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.“ Der Aufenthalt in den Bädern sei nur in üblicher Badebekleidung gestattet. Die Entscheidung, ob die Kleidung den Anforderungen entspricht, obliege dem Personal.