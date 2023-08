Was das Dating in Frankfurt so speziell macht

Die besten Plätze sind dauerhaft belegt. Am Freitagmorgen sind es vor allem Senioren, die sich die Bank mit ungehinderter Sicht auf den Römer sichern. Interessiert beobachten sie, wie alle 30 Minuten ein Brautpaar die Rathaustreppe hinabsteigt. Nach einer Weile legt sich eine Zuschauerin fest: Rosa und Graublau seien die Trendfarben der Saison, bilanziert sie mit Blick auf eine Hochzeitsgesellschaft, die ihr frisch getrautes Brautpaar lautstark am Fuß der Treppe empfängt.

Während die einen noch für Fotos posieren, bereitet rund zehn Meter weiter schon die nächste Gruppe den Sektempfang vor. „Ich habe hier auch geheiratet“, erzählt ein anderer Zuschauer: „Das war aber noch in den Sechzigern.“ Die Atmosphäre, die den Römerberg an diesem Morgen umgibt, ist überraschend romantisch – ein Attribut, das der Stadt sonst selten zugeschrieben wird. Frankfurt ist berühmt für seine Wolkenkratzer, berüchtigt für sein Bahnhofsviertel und möglicherweise der letzte Ort, an dem die Generation Z zu einer 40-Stunden-Woche nicht nur am ehesten noch „Ja“, sondern „Ja, danke“ sagt. In Frankfurt lässt man sich nicht treiben, sondern wird getrieben. Die Stadt der Liebe ist es jedenfalls nicht – zumindest, wenn man den Klischees glauben mag. Und doch gaben sich hier nach Auskunft des Wirtschaftsdezernats allein im vergangenen Jahr 2820 Paare das Jawort. Wo fangen die Geschichten an, die am Fuß der Römertreppe enden? Passt zwischen die Bankentürme vielleicht doch mehr Romantik, als der Blick von außen vermuten lässt?