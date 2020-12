Nur wenige Meter von der ersten Station entfernt wollen die beiden zeigen, wie niedrig die Profilhöhe eines begehbaren Kanalrohrs sein kann. An ihren Gürteln hängt eine silberne Dose, die ein wenig an Lunchboxen aus der Kindergartenzeit erinnert. Übersteigen die Gasmengen untertage die Grenzwerte, gibt ein Messgerät ein akustisches Signal und die Arbeiter sofort wieder an die Oberfläche. Dann zählt jede Minute und die silberne Dose kann wertvolle Zeit zur Flucht verschaffen: In ihr befinden sich nämlich eine Nasenklammer und ein Beißstück mit einer Chemikalie, die für zehn Minuten die ausgeatmete Luft regeneriert.

An der Oberfläche ist ein Teil der Straße abgesperrt. Einige Autos fahren langsamer, die meisten Fahrer aber steigen nicht vom Gaspedal, trotzt der Warnkegel. Das gefährlichste an ihrem Job sei der Verkehr, sagt Christian. Ansonsten komme es stets auf die Absicherung an. Ein Kollege müsse immer oben bleiben. Zum einen sichere er die anderen beim Ab- und Aufstieg, zum anderen behalte er mögliche Wetterveränderungen im Blick.