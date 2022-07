Anfällig für Betrug? : Das große Bürgertest-Durcheinander

In Hessen wird weniger getestet, seit der Bund vor einer Woche neue Regeln erlassen hat. Das bestätigen viele private und öffentliche Anbieter dieser Dienstleistung. Was bisher fast jederzeit unentgeltlich verfügbar war, soll nun nur noch in Ausnahmefällen gratis sein. Das betrifft vor allem jene, die in Pflegeheimen und Kliniken betreut werden oder dort jemand besuchen wollen, sowie Personen, die sich nach einer Corona-Infektion freitesten möchten, und Kinder unter fünf Jahren.

Wer sich jedoch bisher regelmäßig und nur zur eigenen Sicherheit einen Nasenabstrich machen ließ, muss künftig zahlen: Dann die Teststationen müssen von diesen Personen nun den vollen Preis verlangen, so steht es auf den Internetseiten des Gesundheitsministeriums. Beim Arbeitersamariterbund sind das zurzeit 14 Euro je Test, wie Thomas Müller-Witte, Geschäftsführer des ASB Hessen, mitteilt. Die Drei-Euro-Tests, von denen allerorten die Rede ist, sind dagegen an bestimmte Voraussetzungen gebunden: Die Corona-Testverordnung des Bundes gewährt sie nur Personen, die von ihrer Corona-Warn-App wegen einer Risiko-begegnung gewarnt wurden, die Kontakt zu Senioren oder anderen vulnerablen Gruppen haben oder Veranstaltungen in Innenräumen besuchen wollen. Und all dies soll in den Teststationen auch nachgewiesen werden: mit Einladungen, Reservierungen oder der Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ in der Corona-App.