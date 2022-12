Frankfurt University : Verschlusssache Präsidentenwahl

Die Unis nennen es gerne etwas hochtrabend ihre „Third Mission“: Außer der Forschung und der Lehre fühlen sie sich dem Austausch mit der „Bürgergesellschaft“ verpflichtet. Wer diesem Anspruch genügen will, sollte die Gesellschaft allerdings auch an dem Prozess teilhaben lassen, in dem der oberste Verantwortliche für den Dialog mit ihr bestimmt wird. Leider hat die Frankfurt University of Applied Sciences dies vor und nach ihrer jüngsten Präsidentenwahl nur eingeschränkt getan: Viel mehr als Name, Lebenslauf und einige Standardsätze des Wahlsiegers war der Pressestelle nicht zu entlocken.

Bis zu einer gewissen Grenze ist es verständlich, dass Hochschulen ungern über alle Interessenten für ihr höchstes Amt informieren. Von Bewerbungen, die schon formal ungenügend sind, müssen Außenstehende nichts erfahren. Auch fällt es mitunter schwer, geeignete Aspiranten für einen Posten zu finden, der im Vergleich zu Führungsjobs in der Wirtschaft mäßig gut bezahlt ist. Der eine oder andere Bewerber könnte fürchten, dass eine gescheiterte Kandidatur seinem Ruf schade.

Kontroversen um Bewerber müssen Hochschulen ausshalten

Doch abgesehen davon, dass diese Sorge bei näherer Betrachtung unsinnig erscheint: Wer willens ist, an die Spitze einer öffentlichkeitswirksamen Institution zu treten, der muss damit leben, dass über seine Qualifikation schon vor der Abstimmung in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Kontroversen um Bewerber, die es an der Frankfurt University wie an der Goethe-Universität schon öfter gegeben hat, müssen Hochschulen aushalten.

Auf ihre Autonomie halten die Unis sich viel zugute. Sie manifestiert sich schon dadurch, dass ihre Präsidenten gewählt und nicht wie Behördenchefs ernannt werden. Aus dieser Nähe zum demokratisch-politischen Prozedere folgt aber auch eine Verpflichtung zur Transparenz, und dazu sollte gehören, zumindest jene Kandidaten öffentlich bekannt zu machen, die sich nach der Vorauswahl dem Votum des Hochschulsenats stellen.

Die Frankfurt University sollte ihre teils widersprüchliche Wahlordnung so ändern, dass sie Geheimniskrämerei rund um die Präsidentenkür fortan ausschließt. Oder in Zukunft besser nicht mehr vom Dialog mit dem Bürger sprechen.