Das Frankfurter Europaviertel war eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland. Planer ziehen eine kritische Bilanz – und sagen, was man hätte besser machen können.

Mehr als 9000 Menschen wohnen im Europaviertel, hinzu kommen deutlich mehr Arbeitsplätze. Doch zu erreichen ist der Stadtteil, der in den vergangenen 20 Jahren auf dem Areal des früheren Güter- und Rangierbahnhofs entstanden ist, zumindest mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur sehr schlecht. Längst sollte die U 5 bis in das Neubaugebiet verlängert sein, doch der Anschluss kommt voraussichtlich erst 2025. Bis dahin gibt es nur eine langsame und unzuverlässige Anbindung. An einem Vormittag dieser Woche warteten Fahrgäste eine halbe Stunde auf den Bus, der eigentlich alle sieben bis acht Minuten fahren sollte. Großstädtisch ist das nicht.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Dieter von Lüpke, bis 2014 Leiter des Frankfurter Stadtplanungsamtes und mitverantwortlich für die Entwicklung des Europaviertels, gibt unumwunden zu, dass die immer noch nicht fertiggestellte U-Bahn zu den Schwachpunkten des neuen Stadtteils zählt. Er hat auch eine Erklärung dafür, warum die Bahn eine mehrjährige Verspätung hat: „Es fehlt bei der Stadt Frankfurt an einer Projektorganisation.“ Verschiedene Dezernate würden jeweils ihre eigenen Prioritäten setzen. „Nötig ist eine intensivere Zusammenarbeit.“

Es ist nicht die Regel, dass Stadtplaner mit kritischer Distanz auf die Ergebnisse ihrer Arbeit blicken. Lüpke hat sich auf dieses Wagnis eingelassen – motiviert auch durch einen Text in der F.A.Z., in dem der neue Stadtteil nicht gut wegkam. Zusammen mit dem Eisenbahnexperten Georg Speck hat er ein umfangreiches Buch herausgegeben, in dem nicht nur die Entstehung des Viertels detailliert und reich bebildert dargestellt wird, sondern das Ergebnis auch bewertet wird („Die Stadt der Eisenbahn wird zum Europaviertel“, Waldemar Kramer Verlag, 255 Seiten, 49,90 Euro). Ein Gespräch mit Zeitzeugen ermöglicht es, Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen.

„Viel großstädtischer als München“

Der Stadtplaner Stephan Reiß-Schmidt, ehemaliger Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung der Stadt München, sprach bei der Vorstellung des Buches in den Räumen der Industrie- und Handelskammer Frankfurt von einem „Blick in den Maschinenraum der Stadtentwicklung“, bei dem auch heikle Punkte nicht ausgespart würden. Er gab zu, dass er vor einigen Jahren das neue Viertel sehr skeptisch gesehen habe. Doch bei einem Rundgang im westlichen Teil, also rund um den großen Park, habe er seine Meinung geändert. „Zu diesem Stück Stadt kann man Frankfurt nur gratulieren. Das Ergebnis wirkt auf mich großstädtischer als in München.“ Der Stadtplaner führt das unter anderem auf die Hochhäuser zurück, die im Europaviertel Akzente setzen, in der bayerischen Landeshauptstadt jedoch verpönt sind.

Dieter von Lüpke spricht an, was aus seiner Sicht im Europaviertel nicht gut gelungen ist: Nicht nur die U-Bahn, sondern auch die Grundschule werde mit Verspätung gebaut, wodurch ein teures Provisorium nötig geworden sei. Die Europa-Allee, die wegen des Erhalts der Frischluftzufuhr ihre heutige Dimension habe, werde durch die zum Teil oberirdisch verlegten U-Bahn-Gleise geteilt und sei im Osten, beim Skyline Plaza, schlecht an das übrige Straßennetz angeschlossen. Das Einkaufszentrum öffnet sich nach Einschätzung des Stadtplaners zu wenig gegenüber seiner Umgebung. Den hinter der Fassade vorhandenen Leerraum hätte man seiner Ansicht nach auch für Wohnungen verwenden können.