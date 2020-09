Trendiger Würzwein : Das Comeback des Wermuts

Aktualisiert am

In Spanien, Frankreich und Italien rollt die Wermut-Welle schon eine ganze Weile. Aber auch hierzulande hat sie inzwischen deutliche Spuren hinterlassen. In vielen Bars und Kneipen ist der einstmals als Armeleutegetränk verrufene Aperitif wieder salonfähig und wird nicht nur schweigend in irgendwelchen Cocktails verklappt. Längst stehen in den Regalen der Barkeeper nicht mehr nur Martini und Cinzano, sondern viele andere Wermut-Sorten, traditionsreiche, alte Marken ebenso wie junge, trendige Produkte.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die inzwischen leider wider geschlossene Apéro-Bar „Le Vingtneuf“ im Frankfurter Bahnhofsviertel hatte sich auf Wermut spezialisiert und als erste in Frankfurt eine ordentliche Auswahl. Die gibt es mittlerweile auch in anderen Lokalen, unter anderem auch deshalb, weil auch viele Winzer die aromatischen Tropfen für sich entdeckt haben und eigene Kreationen auf den Markt gebracht haben.

Im Grunde ist das Trendgetränk nichts weiter als gewürzter Wein, in der Urversion ein mit zusätzlichem Alkohol und Kräuterextrakten versetzter Weißwein. Alle möglichen Zutaten können dabei zum Einsatz kommen: Gewürznelken, Zimt, Anis, Enzian, Koriander, Kardamom, Pomeranzen, Zitronen- und Orangenschalen – vor allem aber das Wermutkraut Artemisia absinthium, das dem Ganzen seinen Namen gegeben hat. Das krautige Gewächs, in gemäßigten Klimazonen anzutreffen, ist seit Jahrhunderten für seine medizinische Wirkung bekannt. Ursächlich dafür ist das Nervengift Thujon, das im Öl der Pflanze enthalten ist und einst den Absinth in Verruf gebracht hat.

Die Bitterkeit ausgleichen

Klassischer Wermut hat einen viel geringeren Alkoholgehalt als Absinth, 15 bis 18 Prozent. Aber auch ihm wird Zucker beigegeben, um die Bitterkeit der Kräuterextrakte auszugleichen. Die ersten dieser Gewürzweine sollen im 16. Jahrhundert in Deutschland und im Piemont in Norditalien hergestellt worden sein. Als Aperitif populär wurde der Wermut aber erst durch den Turiner Destillateur Antonio Benedetto Carpano, der 1786 begann, seinen bittersüßen „Carpano Vermouth“ auf der Basis von Moscato-Wein unter die Leute zu bringen – und damit die Aristokratie begeisterte.

Schnell rief der enorme Erfolg weitere Produzenten rund um Turin auf den Plan, von denen manche noch heute zu den bekannten Wermuthäusern gehören: etwa Cinzano, Martini & Rossi, Bosca und Contratto. In Frankreich stellten Joseph Noilly und Claudius Prat 1813 die erste trockene Würzwein-Version vor.

Mit der zunehmenden Zahl der Produzenten wurde auch die aromatische Palette breiter, jeder Hersteller verwendete sein eigenes, geheimes Rezept, und bald wurden neben weißen auch rote Grundweine für den Wermut entdeckt. Als Aperitif trat der Wermut seinen Siegeszug um die Welt an, wurde zum festen Bestandteil zahlreicher Cocktails und hielt auch Einzug in die feine Küche, in der er als Aromengeber heute noch beliebt ist. Sterneköche und Feinschmecker runden Suppen und Saucen besonders mit dem tiefwürzigen französischen Noilly Prat ab oder tröpfeln ihn über Fischfilets und Austern.

Mehr zum Thema 1/

Aus der Mode kam der Wermut erst in den Sechzigern. Immer mehr minderwertige Billigversionen, mit Pulvermischungen künstlich aromatisiert, verdarben seinen Ruf und machten ihn zum Lieblingsgetränk der sprichwörtlichen Wermut-brüder. Erst die Qualitätsrevolution im Weinbau in den späten Achtzigern und jüngst die Craft-Bewegung, die einen Kontrapunkt zur Industrieproduktion setzt und sich auf Produkte besinnt, die in kleinen Mengen und handwerklich hergestellt sind, haben auch dem Wermut eine zweite Chance gegeben.