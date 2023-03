Im Jahr 1846 war die Zeil noch nicht die Straße der Kaufhäuser. Elegante Hotels und Palais säumten die Nordseite, auf der Südseite dominierten die Häuser vornehmer Bürger. Der Historiker Johann Georg Battonn beschrieb die Zeil als ein Vorzeigeboulevard, die schönste Straße der Stadt. „Ihre prachtvollen Gebäude ziehen die Bewunderung der Fremden an sich, und überzeugen sie von dem Reichthum der hiesigen Bürger.“ Ihre – zumal in Frankfurt – seltene Breite habe die Zeil den Viehmärkten zu verdanken, die seit dem Mittelalter vor den damaligen Toren der Stadt abgehalten wurden. Nach der Stadterweiterung im 14. Jahrhundert lag die Zeil dann innerhalb der Mauern, es entstanden Patrizierhäuser und große Gasthöfe, 1784 stellte die Stadt den Ross- und Viehmarkt endgültig ein. Zehn Jahre darauf wurde am Prachtboulevard Zeil das spätere Luxushotel „Russischer Hof“ fertiggestellt, dessen Gebäude Goethe wegen des „italienischen Styles“ lobte.

In diesem Russischen Hof – gelegen dort, wo sich heute das Einkaufszen­trum My Zeil befindet – logierte im Oktober 1846 der englische Universalgelehrte William Henry Fox Talbot. Der Mann, der neben Louis Daguerre und anderen die Fotografie erfunden hat, sei vermutlich als Tourist nach Frankfurt gekommen, sagt Tobias Picard, der im Institut für Stadtgeschichte für die Fotografie vor 1943 zuständig ist. Womöglich habe Talbot eine der seinerzeit insbesondere bei reichen Engländern be­liebten Rheinreisen unternommen, eventuell habe er in Frankfurt einen Onkel besucht, der britischer Gesandter beim deutschen Bundestag war. Und so muss an jenem Sonntag vor 177 Jahren die älteste bekannte fotografische Stadtansicht von Frankfurt entstanden sein.