Wer am Mittwoch ein Rezept einlösen will, steht womöglich vor verschlossenen Türen. Die Apotheker Holger Seyfahrt und Ursula Funke erklären, was sie sich von der Protestaktion erhoffen. Um Geld gehe es nicht nur, sagen sie.

Für die Apotheke am Frankfurter Hauptbahnhof gelten keine Sonn- oder Feiertage. 365 Tage im Jahr sind Inhaber Holger Seyfarth und seine Kollegen für die Menschen da, die sich manchmal nur mit Nasentropfen und Kopfschmerztabletten eindecken, oft aber ihre Rezepte einlösen wollen. Seyfarth, der auch Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbandes ist, hat der Deutschen Bahn, die die Räumlichkeiten im Hauptbahnhof vermietet, vertraglich zugesichert, eine verlässliche Anlaufstelle für Reisende und Hilfesuchende zu sein. Tag für Tag, ohne Ausnahmen.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



Am Mittwoch wird die Apotheke trotzdem erstmals in ihrer 40 Jahre andauernden Geschichte geschlossen bleiben. Dafür hat sich Seyfarth extra das Einverständnis der Deutschen Bahn geholt. Denn auch er beteiligt sich gemeinsam mit seinem Team an einem bundesweiten Protesttag, den die Apothekerverbände und Apothekerkammern unter dem Dach der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) organisiert haben. In vielen deutschen Städten, unter anderem in Wiesbaden, sind Kundgebungen geplant. Die Versorgung der Menschen mit Medikamenten stellen in dieser Zeit Notdienstapotheken sicher.

Apotheker finden keine Nachfolger

Mit der Aktion wollen die Apotheker darauf aufmerksam machen, wie prekär aus ihrer Sicht die Situation zu werden droht, sollten noch mehr Apotheken dauerhaft aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Denn genau das passiert gerade deutschlandweit jeden Tag, wie Seyfarth sagt. Auch er hat in seinem eigenen Umfeld in den vergangenen Jahren schon viele Kollegen aufgeben sehen. Es fehle unter anderem an potentiellen Nachfolgern, die bereit seien, eine Apotheke zu führen.

Das liegt laut dem Vorsitzenden des Hessischen Apothekerverbands auch daran, dass Apotheker in den vergangenen zehn Jahren keine Honoraranpassung erhalten haben, die Kosten aber für den laufenden Betrieb und das Personal weiter steigen. Viele seien dadurch in wirtschaftliche Schieflage geraten, weiß Seyfarth zu berichten. „Wenn für den Bäcker die Kosten steigen, macht er seine Brötchen teurer. Das können wir nicht.“

Derzeit ist es so geregelt, dass für jedes verschreibungspflichtige Rezept, das ein Kunde einlöst, 8,35 Euro Honorarzahlung an die Apotheke gehen – egal wie teuer das verschriebene Medikament ist. Dieser Festbetrag ist seit zehn Jahren nicht mehr angepasst worden. Zwei Euro davon müssen direkt an die Krankenkassen abgeführt werden. Quasi als Servicepauschale, weil die Kassen im Gegenzug garantieren, die Kosten für die verordneten Medikamente schnellstmöglich zu decken.

Forderung: Pauschale um fast 50 Prozent erhöhen

Dieser sogenannte „Großkundenrabatt“ wurde erst im Januar 2023 um 23 Cent erhöht. Zuvor waren 1,77 Euro fällig. „Wir leisten seit Jahren mehr, aber bekommen immer weniger“, sagt Seyfarth. Die Apothekerschaft fordert die Pauschale, festgelegt in der Arzneimittelpreisverordnung, auf mindestens 12 Euro zu erhöhen und dieses regelhaft und jährlich an die Kostenentwicklung anzupassen.

Schließlich sei die Ausgabe der Medikamente oft mit einer intensiven Beratung der Kunden verbunden. Insbesondere seit sich die Meldungen über Lieferengpässe bei Medikamenten häuften. Dann beginne die eigentliche Arbeit, erzählt Seyfarth: Lagerbestände müssten abgefragt, Alternativen geprüft, Rücksprache mit dem Arzt gehalten, die Patienten beraten werden. All das sei personal- und zeitintensiv. Der ABDA fordert deshalb eine größere Entscheidungsfreiheit bei der Suche nach Alternativen, sollte ein verordnetes Medikament nicht lieferbar sein. Das würde eine schnelle Versorgung der Patienten ermöglichen, Therapieverzögerungen vermeiden und auch die Ärzte von bürokratischem Aufwand entlasten, heißt es in einem Schreiben.