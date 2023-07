Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ haben auch am Samstag das Parkhaus Alt-Sachsenhausen im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen besetzt: Ein Polizeisprecher bestätigte, dass sich jeweils etwa 40 Aktivisten in und vor dem Parkhaus im Stadtteil Sachsenhausen befänden. „Es ist alles ruhig, und das Parkhaus frei begeh- und befahrbar.“

Am Freitagnachmittag hatte Fridays for Future in Frankfurt für eine Verkehrswende demonstriert. In einer laut der Initiatoren vorbereiteten Aktion setzten sich bis zu 50 Teilnehmer aus dem Protestzug ab und stürmten in das an der Walter-Kolb-Straße gelegene Parkhaus.

Auf dem obersten Deck des Parkhauses der stadtnahen Betriebsgesellschaft PBG stand ein Lieferwagen bereit, in dem sich Zelte befanden, die die Besetzer anschließend aufgebaut haben, und auch Verpflegungsmittel wie Wasser. 100 bis 150 weitere Demonstranten befanden sich noch außerhalb des Parkhauses und blockierten teilweise die Straße.

Die PBG betreibt 32 große Parkgaragen mit 18.000 Stellplätzen im Stadtgebiet Frankfurt. Das Unternehmen gehört der ABG Holding, dem kommunalen Wohnungs- und Immobilienkonzern der Stadt Frankfurt.

Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ beabsichtigen, das Parkhaus über das Wochenende besetzt zu halten, um einen „Freiraum zu schaffen, wo man über Klimagerechtigkeit diskutieren kann“, wie ein Aktivist der F.A.Z. sagte. Die Besetzer wollen demnach in der Zeit Workshops und Diskussionen veranstalten. Zudem planen sie eine Filmvorführung und Musik. Besucher seien willkommen.

Am späten Abend gab auch die städtische Parkhaus-Beitreibergesellschaft ihr Einverständnis zu der Aktion, bis Sonntag 12 Uhr dürfen die Aktivisten auf dem Parkdeck bleiben. Die unteren Etagen sollen weiter zum Parken geöffnet bleiben.

Am Freitagnachmittag hatten die Aktivisten zunächst die Zugänge und Zufahrten zum Parkhaus, in dem es rund 400 Stellplätze gibt, mit Paletten verbarrikadiert und noch für längere Zeit die Straße blockiert. Die Sprecherin sagte allerdings, man wolle das Gebäude nicht blockieren und hätte sich deswegen das Dach für die Besetzung ausgesucht.

„Wir wollen dort unsere Utopie einer autofreien Innenstadt leben“, sagte die junge Frau. Diese gehöre ebenso zu ihren Forderungen wie ein kostenloser Nahverkehr und ein Ausbau von Rad- und Gehwegen. Zumindest über den Nachrichtendienst Twitter erklärten auch einzelne Frankfurter Stadtverordnete ihre Unterstützung für die Aktion.

Die Polizei ist vor Ort und verschaffte sich nach Worten eines Sprechers am frühen Abend erst einmal einen Eindruck von der Lage und den Absichten der Besetzer. Man sei im Gespräch, die Stimmung sei friedlich, sagte ein Sprecher gegen 20:30 Uhr.