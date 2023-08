Die vom Güterverkehr stark frequentierte Bahnstrecke im Mittelrheintal wird in absehbarer Zeit nicht entlastet werden: Der Bau einer weitgehend unterirdisch verlaufenden Alternativstrecke liegt in ferner Zukunft. Alle bisher untersuchten Trassen für die weitgehend neu zu bauende Tunnelstrecke erreichen nicht den volkswirtschaftlichen Nutzen, der die notwendigen Investitionen in Milliardenhöhe recht­fer­­tigen würde, wie eine aktuelle Studie zeigt. Solche hohen Ausgaben des Bundes wären nur dann realistisch, wenn die Kapazitäten auf der bedeutenden europäischen Nord-Süd-Bahnverbindung zwischen Nordsee und Mittelmeer und damit zwischen den Häfen Rotterdam und Genua nicht mehr ausreichen würden. Doch das bislang pro­gnostizierte Güterverkehrsaufkommen kann auf den bestehenden Bahnstrecken im Rheintal abgewickelt werden.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden.



Zudem sieht der „Bedarfsplan Schiene“ des Bundes den Ausbau der Sieg- und der Ruhr-Sieg-Strecke vor, die beide zu einer Entlastung des Mittelrheintals beitragen können. Eine Änderung der Bewertung ist erst zu erwarten, wenn sich das Verkehrsaufkommen auf der Schiene wesentlich ändert. Das ist das Fazit einer aktuellen Untersuchung zu möglichen Alternativen für die Bahnstrecke im Mittelrheintal.