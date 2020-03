Aktualisiert am

Großeinsatz in Frankfurt

Großeinsatz in Frankfurt :

Großeinsatz in Frankfurt : Dachstuhl der Fachhochschule brennt

Rauch breitet sich über dem Gebäude aus. Insgesamt sind rund 120 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Bild: Bernd Kammerer

An der Frankfurt Unversity of Applied Sciences ist am Mittwochnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Gegen 16.40 Uhr wurde gemeldet, dass es im Altbau der Fachhochschule brennt. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits eine dichte schwarze Rauchwolke zu sehen, die sich innerhalb kurzer Zeit über das Nordend und angrenzende Stadtteile zog.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Holzaufbau, das sich auf dem Dach des Gebäudes befunden hat, in Brand geraten. Offenbar aufgrund von Bauarbeiten, die derzeit an dem Haus stattfinden. Die Feuerwehr hatte Mühe, zum Brandherd vorzudringen. Sie versuchte zunächst, über das Treppenhaus bis zum Dach vorzudringen, was jedoch nur bedingt möglich war.

Schließlich entschieden sich die Einsatzkräfte, die Flammen von außen über eine Drehleiter zu löschen. Wie ein Sprecher sagte, müsse eine Bohrung in die Holzkonstruktion vorgenommen werden, um dort das Wasser einzulassen. Solange versuchte die Feuerwehr, die Flammen unter Kontrolle zu halten. Die Löscharbeiten werden noch bis zum späten Abend anhalten.

Feuerwehr setzt Drohne ein

Auch eine Stunde nachdem der Brand ausgebrochen war, orderte die Feuerwehr immer noch weitere Kräfte nach. Insgesamt waren rund 120 Einsätzkräfte beteiligt. Angaben über Verletzte, die sich in dem Gebäude aufhielten, gab es nicht. Vor der Fachhochschule am Nibelungenplatz versammelten sich Hunderte Schaulustige. Der Anlagenring blieb auf Höhe des Gebäudes für den Verkehr gesperrt.

Das Gebäude 9 der früheren Fachhochschule stammt aus der Gründerzeit. Es wird von den Fachbereichen Informatik und Ingenieurwissenschaften sowie Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik genutzt. Eigentlich hätte es abgerissen werden sollen, doch für einen Neubau gibt es derzeit kein Geld. Eine private Stiftung hatte im vergangenen Jahr einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, in dem Vorschläge für die Modernisierung des Altbaus gesammelt worden waren. Geplant war, Fassade und Innenräume zu renovieren.

Auch im Laufe des Abends gestalteten sich die Löscharbeiten schwer. Die Feuerwehr versuchte weiterhin, von außen an den Brandherd zu gelangen. Zwischenzeitlich wurde überlegt, doch von innen an die brennende Dachkonstruktion zu gelangen. Doch auch das erwies sich als kaum realisierbar, da die starke Hitze die gesamte Konstruktion unbetretbar macht. Laut einem Sprecher rechnen die Einsatzkräfte damit, noch bis zum späten Abend mit dem Brand beschäftigt zu sein. Um einen Überblick über den gesamten Brand aus der Luft zu bekommen, setzt die Feuerwehr auch eine Drohne ein.