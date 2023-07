Aktualisiert am

CSD in Frankfurt : Aufstand kann auch eine Parade sein

Unter dem Motto „Here und Queer“ feiern rund 12.000 Menschen den Christopher Street Day in Frankfurt ausgelassen und selbstbewusst. Jedoch verlief die Parade trotz Partylaune nicht ganz friedlich.

Glitzer, Konfetti, ein Meer aus Regenbogenfarben – am Christopher Street Day (CSD) demonstrierten – und feierten – rund 12.000 Menschen in Frankfurt im Namen der Vielfalt. Unter dem Motto „Here und Queer“ lag beim 31. Frankfurter CSD das Augenmerk auf der Sichtbarkeit und Sicherheit in der LGBTIQ-Community. Stand der Frankfurter CSD aus finanziellen Gründen vor gut zwei Wochen noch auf der Kippe, haben sich dieses Jahr mit 114 Initiativen mehr Beteiligte angemeldet als je zuvor.

Der CSD startete am späten Samstagvormittag mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Römer – sie stehe dafür, dass jeder „das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat“, erklärte der hessische Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) zu Beginn der Kundgebung. Vor mehreren hundert Demonstrierenden forderte Klose, sich gegen queerfeindliche Diskriminierung und Gewalt stark abzugrenzen. Es sei wichtiger denn je, sich „nicht mehr an den Rand drängen und unsichtbar machen zu lassen.“ Auch Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen) sprachen sich für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in der Stadt aus.

Auch wenn die Redner betonten, dass der CSD wieder einen politischen Charakter annehme, zeigten die Demonstrierenden, dass Aufstand auch eine Parade sein kann. Tausende Demonstrierende zogen durch die Frankfurter Innenstadt: gut gelaunt, tanzend, befreit. Ohne sich zu verstecken, extravagant gekleidet – was im Alltag zuweilen Überwindung kosten könnte, wurde am Samstag zelebriert. Diese Ansicht vertrat auch Etienne Neumann. Der vierundzwanzigjährige Student war aus Hanau zum CSD gekommen: „Hier können alle so sein, wie sie sein wollen. Es ist ein Safe Space“, sagte er.

Die Vielfältigkeit der Gesellschaft zu zeigen, ohne Angst davor haben zu müssen, deswegen diskriminiert oder angefeindet zu werden, war denn auch das zentrale Anliegen des Umzugs, der allerdings nicht ganz friedlich verlief. Im Verlauf der Parade griffen mehrere Teilnehmende den bis dahin im Umzug mitfahrenden Streifenwagen der hessischen Landespolizei an. Laut einem Polizeisprecher versuchten sie, die an dem Fahrzeug angebrachten Regenbogenflaggen abzureißen. Man habe daraufhin entschieden, den Streifenwagen aus dem Demozug zu nehmen. Auf die beiden Polizisten in dem Auto habe es keine Angriffe gegeben.

Politische Parteien, das US-Konsulat sowie die hessische Staatskanzlei erklärten über den Kurznachrichtendienst ihre Solidarität mit den Feiernden.

Nach der Parade, an der auch die Bundesinnenministerin und hessische SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser sowie erstmals mit einem eigenen Wagen das Evangelische Stadtdekanat teilnahmen, wurde mit Livemusik und Bühnenprogramm an der Konstablerwache ausgelassen gefeiert. Am Rande des Fests erinnerte Dragqueen Kiki abermals daran, worum es beim CSD geht: „Freiheit, Recht – und Glamour.“