In diesem Jahr will sich auch die evangelische Kirche am CSD beteiligen.

Mit einer großen Regenbogenfahne sind seit Jahren auch Vertreter der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach bei der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) dabei, um für die Rechte von Homosexuellen, queeren und transsexuellen Menschen einzutreten. Zu den bekanntesten gehört der Pfarrer der Friedens- und Versöhnungsgemeinde im Gallus, Nulf Schade-James. Jetzt hat die Evangelische Kirche zum ersten Mal einen Truck für den Zug durch die Stadt am Samstag, 15. Juli, finanziert, auf dessen Ladefläche die Akteure mitfahren können.

Bernhard Biener

Vor einigen Jahren beteiligte sich die Gemeinde des Pfarrers aus dem Gallus schon einmal mit einem Lastwagen am CSD. Das sei aber zu teuer gewesen, so Schade-James. Den entscheidenden Anstoß habe jetzt ein Ausflug von Pfarrerinnen und Pfarrern des Stadtdekanats nach Berlin gegeben, wo die evangelische Landeskirche schon länger mit einem Truck beim Christopher Street Day vertreten sei.

Solidarität mit queerer Gemeinschaft

Prodekan Holger Kamlah, der im August das Amt des Stadtdekans übernimmt, sagte, dass er sich freue, dass Evangelische bei den Christopher-Street-Tagen sichtbar seien und ihre Solidarität mit der queeren Gemeinschaft zeigten. Auch in diesem Jahr werden aus Anlass des CSD vier Gottesdienste gefeiert. Am 14. Juli beginnt um 19 Uhr der Eröffnungsgottesdienst in der katholischen Leonhardskirche, am 15. Juli kommt die Projektgemeinde Frankfurt um 18 Uhr in der Gethsemanekirche an der Eckenheimer Landstraße zusammen.

Die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Ulrike Scherf, ist am 16. Juli um 10 Uhr beim Gottesdienst in der Friedenskirche an der Frankenallee dabei, und ebenfalls am Sonntag um 16 Uhr wird im Dom St. Bartholomäus der an Aids Verstorbenen gedacht.