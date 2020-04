Friedberger Platz gesperrt : Schluss mit lustig

Aktualisiert am

Wer in diesen Tagen Polizisten sieht, taxiert erst einmal den Abstand zum Nebenmann: In Stuttgart kontrollieren Beamte auf der Karlshöhe, einem beliebten Park im Süden der Stadt.

Das Wochenende wird in Frankfurt mit einem Glas Wein auf dem Friedberger Platz eingeläutet. So war es zumindest vor der Corona-Krise. Am Freitagabend sind viele zu dem berühmten Treffpunkt zurückgekehrt – dann handelt die Polizei.