Sicherheitsgründe : Eintracht-Fans müssen Desinfektionsmittel abgeben

Vor dem DFB-Pokalspiel von Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen am Mittwochabend ist vielen Zuschauern das mitgeführte Desinfektionsmittel abgenommen worden. So berichtete eine Besucherin des Spiels gegenüber dieser Zeitung davon, dass eine Flasche mit der Flüssigkeit Sterillium, das sie sich zum Schutz vor dem Coronavirus zur Desinfektion der Hände mitgenommen hatte, an den Eingangskontrollen zum Waldstadion vom Sicherheitsdienst konfisziert worden sei.

Eine andere Besucherin hatte beobachtet, dass es zahlreichen anderen Zuschauern ähnlich ergangen sei und deshalb dort am Eingang bereits ein beträchtlicher Haufen mit diesen Flaschen entstanden sei. In der Arena selbst, in der 51.000 Zuschauer das Spiel verfolgten, habe es jedoch keine Spender mit Desinfektionsmittel gegeben, wie auch andere Besucher der Partie bestätigten.

Die Eintracht bestätigte auf Anfrage der F.A.Z., dass es an zwei Eingängen zum Stadion zu diesen Vorfällen gekommen sei. Einer davon sei nach Angaben der Zuschauern der Eingang E4 gewesen, durch den man ins Stadion geht, wenn man etwa vom Bahnhof oder vom Parkplatz „Gleisdreieck“ kommt.

Angst vor Diebstahl von Desinfektionsmitteln

Die Stadionordnung erlaubt es dem Sicherheitsdienst, Besuchern leicht entflammbare und ätzende Flüssigkeiten, zu denen das Desinfektionsmittel gehört, ab einer Füllmenge von einem halben Liter abzunehmen. Die Flaschen seien aber allesamt kleiner gewesen, zum Teil sogar nur mit einem Inhalt von 50 Millilitern, kritisierte die Besucherin im Gespräch mit der F.A.Z., die als Dauerkarteninhaberin für die Eintracht anonym bleiben will. Von der Eintracht hieß es weiter, sie prüfe derzeit, wieso an den betroffenen Zugängen zur Arena zu dieser Beschlagnahme gekommen sei.



Dass keine Spender mit Desinfektionsmittel aufgehängt wurden, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, weil man befürchtet habe, sie könnten aufgrund der derzeitigen Engpässe von den Zuschauern entwendet werden. Beim Sicherheitsdienst, der bei den Fußballspielen von der Eintracht selbst gestellt wird, seien weitere Beschwerden über die Maßnahme gegangen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass ein mit dem Coronavirus infizierter Fan der Eintracht beim Europa-League-Spiel des Klubs in Salzburg im Stadion war – gemeinsam mit rund 3000 bis 4000 weiteren Frankfurtern, die vermutlich auch am Mittwoch gegen Bremen in der Frankfurter Arena gewesen sein dürften.

„Das ist dann schon sträflich, so zu reagieren“, sagte die Besucherin. Die Eintracht will nun überlegen, wie sie das Sicherheitskonzept angesichts der Lage für die Spiele nächste Woche gegen Basel am Donnerstag und gegen Mönchengladbach am Sonntag optimieren kann. Beide Partien werden ebenfalls ausverkauft sein.