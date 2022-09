Virologin Ciesek im Interview : „Deutlich bessere Immunantwort bei an BA.4/5 angepasstem Impfstoff“

Frau Ciesek, sie haben den neuesten auf die Virusvariante B.4/5 angepassten Impfstoff, einen sogenannten bivalenten Impfstoff im Labor untersucht. Was war das Ergebnis?

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Wir von der Virologie des Universitätsklinikum Frankfurt waren bei der Untersuchung von BA.5-Genesenen beteiligt – also Menschen, die eine Durchbruchinfektion mit der Variante BA.5 hatten. Die Studie zeigt, dass diese Personen eine sehr breite Immunantwort gegen verschiedene Omikron-Varianten wie BA.1, BA.2 und BA.5 entwickelt haben. Ähnliche Befunde konnte auch Biontech in immunisierten Mäusen sehen, die als Booster dann den neuen bivalenten Impfstoff mit BA.4/5 erhielten. Die Immunantwort vor allem gegen die aktuell zirkulierende Virusvariante BA.5 war deutlich besser nach einem an BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff als nach einem auf BA.1 zugeschnittenen Vakzin oder dem alten Mittel.

Mit welchen Einschränkungen lässt sich das Ergebnis an Mäusen auf Menschen übertragen?

Klinische Studien in Menschen mit den hier beschriebenen bivalenten Impfstoffen laufen gerade, erste Ergebnisse bald erwartet. Ganz aktuell hat Moderna die ersten Daten seiner klinischen Studie mit dem BA.1-bivalenten Impfstoff im New England Journal of Medicine am 16. September veröffentlicht.

Was hat diese Studie gezeigt?

Hier wurden etwa 800 Probanden eingeschlossen und es zeigte sich, dass die Sicherheit vergleichbar war zu dem bisher verwendeten Impfstoff. Die hier gemessenen neutralisierenden Antikörper gegen die Variante BA.1 waren nach Gabe des bivalenten BA.1-Impfstoffs höher als nach der Gabe des herkömmlichen Impfstoffs. Es ist korrekt, dass die Daten zu dem BA.4/5-Impfstoff aus Mausexperimenten stammen, aber dieses Verfahren ist zum Beispiel auch bei der jährlichen Anpassung der Grippe-Impfstoffe üblich. Der Impfstoff ist im Vergleich zu dem BA.1-bivalenten Impfstoff – für den ja erste Daten in Menschen vorliegen – nur minimal anders. Die Daten zur Immunreaktion von BA.5 Genesenen zeigen außerdem ähnliche Ergebnisse wie die Mausexperimente. Hätte man auf die vollständige Auswertung der klinischen Studie zum BA.4/5-Impfstoff gewartet, so hätte die Gefahr bestanden, dass dann schon wieder eine andere Virusvariante dominierend ist – ähnlich wie das bei BA.1 ja nun der Fall ist.

Lässt sich daraus eine Empfehlung ableiten, etwa, dass es sich lohnt, auf den bisher nicht ausgelieferten B4/5 Impfstoff zu warten – insbesondere für nicht-vulnerable Gruppen oder Personen unter 60 Jahren?

Mehr zum Thema 1/

Ich sehe aufgrund der als Preprint publizierten Daten schon einen Vorteil bei dem an BA.4/5 angepassten Impfstoff im direkten Vergleich zu dem an BA.1 angepassten Impfstoff und die Auslieferung steht ja erfreulicherweise kurz bevor. Letztlich ist es aber immer eine Abwägung: Kann ich warten? Oder ist die Gefahr, dass ich mich in der Zwischenzeit infiziere sehr hoch? Wie lange muss ich genau warten, bis mein Hausarzt oder meine Hausärztin mir den BA.4/5 angepassten Impfstoff verabreichen kann? Auch die an BA.1 angepassten Impfstoffe erhöhen die neutralisierenden Antikörper gegen die Omikron-Varianten.

Immer noch sind Millionen Menschen nicht gegen Corona geimpft. Was bedeutet das mit Blick auf die kalte Jahreszeit?

Es ist korrekt, dass immer noch viele Menschen nicht oder auch nur unvollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Auch wenn die Omikron-Varianten im Vergleich zur Delta-Variante etwas weniger häufig zu schweren Verläufen und Krankenhausbehandlungen führen, so können auch weiterhin insbesondere ältere Ungeimpfte schwer erkranken oder sogar an der Infektion versterben. Durch eine Grundimmunisierung kann man das Risiko für einen schweren Verlauf für sich selbst reduzieren. Auch jetzt ist das noch möglich.