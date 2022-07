Corona-Sommerwelle : Kein Durchatmen in den Kliniken

Der Corona-Sommer ist da. Längst schon werden in den Kliniken wieder planbare Operationen verschoben. Auch das hessische Sozialministerium ist abermals dazu übergegangen, den Kliniken eine Mindestanzahl an Betten vorzuschreiben, die die Häuser für Corona-Patienten freihalten müssen. „Wir haben in den letzten zwei Wochen eine deutliche Steigerung an Patienten gesehen, die wegen und nicht mit Corona zu uns kommen“, sagt Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor der Frankfurter Uniklinik. Hinzu komme, ebenfalls coronabedingt, ein im Vergleich zum Vorjahr doppelt so hoher Personalkrankenstand. „Wir kommen langsam an die Grenzen der akut- und notfallmedizinischen Daseinsfürsorge, die wir für Hessen aufrechterhalten wollen. Und die Sommerferien beginnen erst noch“, sagt Graf. Es sei zudem auch die Haupturlaubszeit für das Klinikpersonal. Es dürfe keine Option werden, die ohnehin seit Ausbruch der Pandemie stark belasteten Mitarbeiter zu bitten, geplanten Urlaub zu verschieben, um eventuelle Engpässe auszugleichen. Das verlagere nur das Pro­blem, löse es aber nicht.

Wie angespannt die Situation ist, macht eine Sonderregelung deutlich, die am Universitätsklinikum in Absprache mit dem Gesundheitsamt getroffen wurde. Infiziertes, aber symptomfreies Personal darf unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften arbeiten. Dies ba­siere auf Freiwilligkeit, sagt Graf. Der Arbeitgeber dürfe nicht nach dem Krankheitsverlauf fragen, was eine Eigeninitiative des Personals voraussetze.

Die Mittel, die den Kliniken zur Verfügung stehen, um auf die steigende Patientenzahl und die sich weiter zuspitzende Personalsituation zu reagieren, sind be­grenzt. Abläufe umorganisieren, Patienten je nach Kapazität und Krankheitsschwere auf die Kliniken verteilen – all das geschieht schon in Hessen. Graf hofft deshalb auch auf das Mitwirken der Bürger. Ziel müsse bleiben, die Infektionshäufigkeit zu reduzieren. Er appelliert, wieder konsequenter Masken zu tragen – etwa beim Einkaufen oder in Betriebsstätten. Auch in Menschenansammlungen wie beispielsweise bei einem Konzert im Freien gehört seiner Ansicht nach das Tragen einer Maske zwingend dazu: „Dort, wo geschwitzt, getrunken und gesungen wird, wird es auch im Außenbereich zu Infektionen kommen.“ Graf geht noch einen Schritt weiter und fordert jene, die aus dem Auslandsurlaub zurückkehren, auf, sich noch strikter an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu halten. „Wir werden wieder Mutationen mitbringen.“

Die Rückkehr zur Maskenpflicht müsse vor allem mit Blick auf den Herbst wieder politisch legitimiert werden, fordert der Klinikchef, der sich nicht pauschal für strengere Maßnahmen ausspricht. „Dass man von einem Lockdown oder Schließungen Abstand nimmt, halte ich für richtig.“ Jedoch nur, wenn es gelinge zu vermitteln, dass gewisse Hilfsmittel, wie etwa das Tragen von Masken, dazu beitragen können, die Infektionszahlen zu senken. Dass die Vermeidung von Infektionen für Graf einen Hauptpunkt im Kampf gegen die Pandemie darstellt, wird an einem anderen Beispiel deutlich. Noch immer sei kaum abzusehen, wer sich nach einer Corona-Infektion gut erhole und wer noch nach Wochen mit verschiedenen Symptomen zu kämpfen habe. Neben den Corona-Patienten, die täglich behandelt werden, kommen laut Graf noch diejenigen hinzu, die über unklare Long-Covid-Symptome klagen.

Maria Vehreschild, Leiterin der Abteilung Infektiologie am Uniklinikum Frankfurt, sowie Gernot Rohde, Inhaber des Lehrstuhls für Pneumologie und Allergologie, die eine zentralen Long-Covid-Ambulanz an der Frankfurter Uniklinik aufgebaut haben, bestätigen dieses Bild. Die zentrale Anlaufstelle soll helfen, die Anfragen zu priorisieren und die Menschen den unterschiedlichen Fachabteilungen zuzuteilen. Vehreschild geht davon aus, dass sich jeder Zehnte auch mehrere Wochen nach einer überstandenen Corona-Infektion im Alltag und bei seinen Aktivitäten eingeschränkt fühlt. Sie sieht Behandlungsbedarf bei etwa 40.000 Hessen.

Die Diagnose „Post-Covid“, also das Auftreten von Beschwerden auch noch drei Monate nach einer Infektion, sei eine Ausschlussdiagnose – und sehr zeitaufwendig. Zehn Neupatienten am Tag könne die Ambulanz derzeit aufnehmen. Für mehr reiche derzeit das Personal nicht. Die Ambulanz ist ein Zusatzangebot im Klinikalltag – auch um die Krankheit besser verstehen zu lernen. Oft könne durch konventionelle Therapieansätze eine Besserung der Symptome erzielt werden, sagt Rhode. Vehreschild ergänzt: „Aber wir verstehen die Entstehung der Erkrankung nicht. Manchmal ist es für Patienten und Ärzte frustrierend, weil man aufwendige Befunderhebung macht und nichts abieten kann.“