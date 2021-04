Corona-Tests in der Justiz : Endlich ein bisschen mehr Sicherheit

Am Donnerstagvormittag ist es noch sehr ruhig im neuen Corona-Testcenter. Die meisten Justizbediensteten, die in die umfunktionierte Gerichtskantine kommen, holen sich nur schnell etwas zu essen und huschen mit ihren Tabletts Richtung Büro, vorbei an den Trennwänden, hinter denen die Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes auf Testwillige warten. „Aber das wird bestimmt bald mehr“, sagt die junge Frau, die in Ganzkörper-Schutzanzug und mit beruhigendem Begleit-Singsang all jene testet, die doch schon ihren Weg zu ihr finden.

Sie wird wahrscheinlich recht behalten. Seit Monaten verfolgen die Mitarbeiter der Gerichte, wie die Politik über Testkapazitäten diskutiert und eine Testpflicht in Unternehmen und Schulen einführt. In der Justiz passierte hingegen kaum etwas, obwohl dort an vielen Stellen ohne Präsenz nichts geht. Auch Rechtsanwälte, Sachverständige, Dolmetscher und Zeugen gehören zum Kreis derer, die täglich in den Gerichten verkehren und als Infizierte ganze Prozesse scheitern lassen könnten. Nicht wenige ärgerten sich über ein als Hinhaltetaktik empfundenes Agieren des hessischen Justizministeriums. Zu lange habe es geheißen, für Tests sei kein Geld da, berichteten Mitarbeiter der F.A.Z. Ein eigenes Testcenter brauche es nicht, sei gesagt worden, schließlich gebe es für jeden Bürger einmal pro Woche einen Schnelltest.