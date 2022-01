Corona-Protest in Frankfurt : Luftballons und Reichsflagge

Auf der Berliner Straße kommt Festivalstimmung auf. Um einen Bollerwagen herum, auf dem eine wuchtige Lautsprecherbox thront, beginnen die Demonstranten zu tanzen. „Tanz, tanz, tanz um dein Leben“, hört man die Stimme des Sängers Henning Wehland. Eine Frau hat sich in ein Hasenkostüm geworfen, sie dreht sich im Kreis, in der Hand hält sie eine überdimensional große Spritze. „Bald kommt der Boosterhase“, steht auf dem Schild, das ihr um den Hals hängt.

Ein paar Schritte dahinter ist ein Pritschenwagen zu sehen, auf dem so wild getanzt wird, dass er heftig wackelt. Ein Batiktuch hängt an der Seite des Wagens, eine Lichterkette unterm Dach, der DJ trägt eine Anonymous-Maske. Er spielt jetzt ein wummerndes Techno-Stück und die Leute rund um den Wagen jubeln. Mit ihrer Party auf der Straße wollen sie ein Zeichen gegen die Impfpflicht setzen. Etwa 5000 Demonstranten sind es sicherlich, die an diesem Samstagnachmittag friedlich durch die Frankfurter Innenstadt ziehen.

Zunehmend Protest gegen die Pandemiepolitik

Start- und Endpunkt ihres Protestzugs ist der Holzhausenpark im Nordend. Die Route verläuft über die Straßen des Innenstadtrings, vorbei an Eschenheimer Tor, Konstablerwache, Paulskirche und Roßmarkt. Der Protest gegen die Pandemiepolitik hat auch in Frankfurt zuletzt wieder stark zugenommen. Beinahe täglich gibt es Kundgebungen. Die Aufmärsche an den Samstagen sind darunter die mit den meisten Teilnehmern.

Während der Demonstration zeigt sich, wie heterogen die Szene ist. Senioren in Funktionskleidung laufen neben Alternativen mit Rasta-Locken, viele Eltern haben ihre jungen Kinder mitgebracht. Banner mit dem roten, fünfzackigen Stern der Kommunisten werden genauso geschwenkt wie Regenbogenflaggen oder das Emblem der Friedensbewegung, die weiße Taube auf blauem Grund.

Flagge US-Rechtsextremer mittendrin

Viele halten rote Luftballons in Herz-Form in der Hand. Zu sehen ist aber auch die amerikanische Gadsden-Flagge, die eine Klapperschlange und den Schriftzug „Don’t tread on me“ („Tritt nicht auf mich“) zeigt. Sie ist ein Symbol der extremen Rechten in den Vereinigten Staaten. Auch die Randalierer, die das Kapitol erstürmten, trugen die Fahne mit der Schlange mit sich.

Die Ablehnung der Corona-Impfungen eint den Protest. Bei der Auftaktkundgebung im Holzhausenpark spricht eine Rednerin von einer „Apartheid gegen die Ungeimpften“, ein Mann nennt die Impfungen von Kindern „eine Vergewaltigung“, „Impfzwang = Völkermord“ steht auf einem Plakat.

„Wir sind keine Bösen und keine Rechten“

Kommt man mit den Demonstranten ins Gespräch, betonen viele von ihnen, dass sie „keine Nazis“ seien. „Wir kämpfen für Demokratie und Freiheit, wir sind nicht extremistisch“, sagt ein Mann in blauer Daunenjacke. „Wir sind keine Bösen und wir sind auch keine Rechten, bitte glauben Sie uns das“, appelliert eine Frau im schwarzen Mantel.

Doch nur ein paar Augenblicke später läuft dann eine Frau die Straße entlang, die eine handgenähte schwarz-weiß-rote Reichsflagge in der Hand hält. Auf der Demonstration scheint das niemanden zu stören. „Deutschland ist besetzt, die BRD ist eine Firma“, keift sie. Was die Frau verbreitet, sind Parolen der sogenannten Reichsbürger-Bewegung.

Ab und zu kommt es zu Gegenprotest, auf der Eschersheimer Landstraße, am Eschenheimer Tor, am Roßmarkt, auf dem Oeder Weg, wo sich Anwohner mit Schildern vor einem Gründerzeitbau versammelt haben. Doch es sind nur wenige, die den Aufrufen, sich den Impfgegnern entgegenzustellen, gefolgt sind. Ihr Widerspruch verpufft so gut wie unbemerkt. Gegen 19 Uhr erreicht der Zug wieder den Holzhausenpark. „Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen“, singt eine Gruppe Demonstranten.