Ehemalige Corona-Patientin : Genesen, aber noch lange nicht gesund

Wochen, nachdem sie an Covid-19 erkrankt ist, wird Nina Marewski immer wieder mit den Spätfolgen ihrer Erkrankung konfrontiert. Eines überrascht die Frankfurter Autorin am meisten: Dankbarkeit.

Das Haareraufen hat sich Nina Marewski abgewöhnt. Auch wenn ihr oft danach ist. Aber die Haare fallen ihr seit einigen Wochen ohnehin von alleine aus – und zwar büschelweise. Im März hat ihr Körper gegen eine Corona-Infektion gekämpft. Marewski litt wochenlang unter Fieber, war mehrfach im Krankenhaus. In der Statistik des Robert-Koch-Instituts taucht sie als eine von rund 189000 Menschen auf, die offiziell als genesen gelten. Ein Wort, das Marewski mit Befremden liest. Denn genesen fühlt sie sich noch lange nicht. Im Gegenteil. „Es ist, als hätte der Körper etwas gespeichert, das er immer wieder abruft.“

An machen Tagen kämpft sie mit einer lähmenden Müdigkeit, an anderen fühlen sich ihre Beine und Arme bleischwer an. Dazu kommen plötzlich auftretendes Herzrasen, rissige Haut, einschlafende Hände und Füße und die Angst, „dass da etwas Unkalkulierbares im Körper ist“. Die 53 Jahre alte Autorin galt offiziell als „milder Fall“.