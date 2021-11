Glühwein trotz Corona : „Der Weihnachtsmarkt wird für alle da sein“

In Duisburg ist der Weihnachtsmarkt bereits eröffnet. (Symbolbild) Bild: dpa

Finden in diesem Winter Weihnachtsmärkte statt – und wenn ja, in welcher Form? Die Veranstalter in der Rhein-Main-Region halten an ihren Plänen fest. Und in Frankfurt soll es auf jeden Fall ohne Maske gehen.