Aktualisiert am

Was können Politik und vor allem das Gesundheitswesen aus der Corona-Pandemie lernen? Fachleute wie Christian Drosten ziehen in Frankfurt Bilanz.

Die Pandemie ist vorbei, aber hat das Gesundheitssystem daraus gelernt? Diese Frage sollte eine Fachkonferenz beantworten, die auf Einladung des hessischen Sozialministeriums am Montag im Frankfurter Universitätsklinikum stattfand. In mehreren Vorträgen und Diskussionsrunden wurde deutlich, dass sich die Praktiker im Rückblick vor allem an der Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft sowie der medialen Vermittlung von beidem gerieben hatten.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Volker Mosbrugger, langjähriger Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft, stellte die Frage in den Raum, ob man in Deutschland wie in den Vereinigten Staaten einen Anthony Fauci gebraucht hätte, der als medizinischer Berater des US-Präsidenten eine politische Legitimierung hatte. Er betonte auch, dass Wissenschaftler sektoralkompetent seien, dass die Gesamtbetrachtung der Zielkonflikte jedoch die Politik leisten müsse. Dem stimmte Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) zu: Verantwortung trügen jene, die demokratisch legitimiert seien. „Und wir ducken uns nicht weg.“