Mediziner Jochen Maas : „Alle Viren mutieren, das ist völlig normal“

Dass ein Virus auch zum Guten mutieren kann, hat Jochen Maas schon zu Beginn der Corona-Pandemie gesagt. Mit Blick auf die Nachrichten aus Großbritannien ist Zeit, auch daran zu erinnern. Aber selbst wenn nicht: Die Impfungen bleiben wichtig, sagt der Vizepräsident des House of Pharma and Healthcare in Frankfurt, einer gemeinsamen Initiative des Landes Hessen, von Hochschulen und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Das House of Pharma and Healthcare soll das Profil des Pharma- und Healthcare- Standorts Hessen schärfen und die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Gesundheits- und Pharmabranche in Deutschland fördern. Es versteht sich als Netzwerk öffentlich-privater Partnerschaft, das verschiedene Interessen entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette miteinander verknüpft, um Lösungen für die Herausforderungen im Gesundheitssystem zu entwickeln.

Herr Maas, sind die Nachrichten aus Großbritannien für Sie überraschend? Ich vermute mal nein, denn wir haben uns schon zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr darüber unterhalten, dass Viren auch mutieren können …

Genau. Alle Viren mutieren irgendwann, das ist ein völlig normaler Vorgang, der sich schon allein aus der extrem hohen Zahl der Virusnachkommen ergibt. Und das Sars-Cov-2 Virus hat eine relativ geringe Mutationsrate, diese ist um den Faktor sieben bis zehn geringer als beispielsweise die des Grippe-Virus. Diese niedrige Mutationsrate liegt an dem relativ langen Genom, das über mehrere Reparaturmechanismen verfügt. Trotzdem können natürlich Mutationen auftreten, allerdings in geringerer Anzahl als bei vielen anderen Viren.

Und wird es dann für den Menschen gefährlicher oder ungefährlicher?

Mutationen sind generell ungerichtet und erhalten erst durch einen Selektionsdruck eine bestimmte Richtung. Insofern können Mutationen sowohl in eine „gute“ als auch in eine „schlechte“ Richtung gehen. Anscheinend ist die in Großbritannien und in Südafrika aufgetretene Mutation kontagiöser, also ansteckender, als die bei uns bekannte Variante. Sie scheint aber nach dem aktuellen Erkenntnisstand keine höhere Morbidität oder gar Mortalität aufzuweisen. Es gibt sogar Spekulationen darüber, dass diese erhöhte Ansteckungswahrscheinlichkeit mit einer geringeren Morbidität einhergehen könnte, da sich das Virus jetzt eher in den oberen Luftwegen als in der Lunge manifestiert. Das wäre evolutionsbiologisch durchaus sinnvoll, denn die alleinige Bestimmung eines Virus ist es, sich so schnell und so weit wie möglich zu verbreiten. Und da ist es kontraproduktiv, den eigenen Wirt zu schädigen oder gar zu töten. Diese Hypothese ist allerdings noch reine Spekulation, weitere Untersuchungen dazu laufen aktuell.

Und was wird jetzt aus den neuen Impfstoffen?

Alle bisher bekannten Sars-Cov-2-Varianten – auch die bei Nerzen und Großkatzen detektierten – beeinträchtigen die Wirkung der bisher existierenden Impfstoffe nicht! Das gilt auch für die britische Variante. Also: Unbedingt impfen lassen, wenn Sie die Möglichkeit dazu bekommen. Und last but not least: Selbst wenn irgendwann die Situation eintreten sollte, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes nachlässt, wäre das kein Beinbruch – wir erleben das beim Grippeimpfstoff ja jährlich. Dann muss eben in einem gewissen zeitlichen Abstand, und der wird wahrscheinlich länger als ein Jahr sein, jeweils wieder ein neuer Impfstoff produziert werden, genauso wie wir das von der Grippe kennen.