Lockerungen in Hessen : Wie können Besuche in Pflegeheimen organisiert werden?

In Isolation: Eine Bewohnerin des Pflegewohnstift am Wasserturm schreibt einen Brief. Bild: Maximilian von Lachner

Seit Wochen haben Menschen in Alten- und Pflegeheimen keinen Besuch mehr bekommen. „Die Bewohner leiden unter der Situation“, sagt Frédéric Lauscher, Vorsitzender des Frankfurter Verbands, der viele Einrichtungen in der Stadt betreibt. „Die Menschen sind praktisch in Isolationshaft.“ Das sorge für Einsamkeit, Traurigkeit und Langeweile – viele Heime versuchten, das mit Konzerten vor den Heimen, Balkon-Gottesdiensten oder Fensterbesuchen zu bekämpfen. Als Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verkündete, dass von Montag an jeder Bewohner einer Pflegeeinrichtung je einen Besucher für eine Stunde in der Woche empfangen dürfe, war die Freude bei den Verantwortlichen in den Heimen jedoch gedämpft.

„Vom Grunde her ist es richtig, die restriktiven Einschränkungen zu lockern“, sagt Lauscher. Schließlich würden die Grundrechte der Bewohner stark eingeschränkt, ohne dass die Betroffenen nach ihrer Meinung gefragt werden. Auch der Sprecher der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) sagt, die Lockerungen seien eigentlich begrüßenswert: „Soziale Kontakte haben eine große Bedeutung.“ Doch wie die Landesregierung die Öffnung vorangetrieben hat, halten viele für unglücklich. Ihre Kritik lautet: Die Öffnungen sind überstürzt und schlecht geplant.