Irgendwo, in der hintersten Ecke der Schublade, findet sich noch ein Corona-Test. Seit Tagen lassen sich die Symptome nicht mehr ignorieren. Zu Halsschmerzen und Husten ist jetzt auch noch Fieber hinzugekommen. Die Corona-Warn-App, von der man gar nicht mehr wusste, dass sie noch im Hintergrund läuft, warnt vor Risikobegegnungen. Also wird getestet. Nicht in einer offiziellen Teststelle. Die gibt es seit dem 1. März kaum noch. Die Möglichkeiten der Bürgertestung sind ersatzlos gestrichen worden. Sondern am Küchentisch.

Das Prozedere ist eingeübt. Stäbchen in die Nase, drehen, in die Testflüssigkeit tunken, auf die Kassette tröpfeln, warten. Aber auf was genau? Auf ein Ergebnis, das so recht niemand mehr zu interessieren scheint. Denn das Wissen über eine Corona-Infektion hat wenig Konsequenzen zur Folge. Und doch nimmt es die Bürger in die Pflicht, verantwortungsvoll zu handeln. Es wird nur noch dringend empfohlen, sich bei Symptomen zu isolieren. Vorgeschrieben ist hingegen, im Falle einer Corona-Infektion, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht noch immer tagesaktuell die Corona-Zahlen. Da es sich um eine meldepflichtige Erkrankung handelt, sind die Labore angewiesen, im Falle eines positiven Nachweises Meldung zu machen. Meist sind es Hausärzte, die die Tests in Auftrag geben. Wer sich zu Hause testet und das Ergebnis nicht offiziell bestätigen lässt, fließt nicht in die Auswertung ein.

Christian Sommerbrodt, Hausarzt in Wiesbaden und Mitglied im Hausärzteverband Hessen, orientiert sich aus diesem Grund lieber an einem ebenfalls vom RKI veröffentlichten Wert. Unter Pandemieradar.de wird die Viruslast, die im Abwasser nachgewiesen werden kann, angezeigt. Dieses Testverfahren liefert laut Sommerbrodt verlässliche Daten, um eine Einschätzung der Lage zu bekommen. Steigt die Viruslast, so seine Erfahrung, melden sich auch mehr Corona-Infizierte in seiner Praxis. Derzeit deckt sich seine Beobachtung mit den Abwasserdaten. Der Wert sinkt wieder langsam ab. „Corona ist eine normale Infektionskrankheit geworden“.

Rentner bleiben unbeachtet

Auch das Barmer Institut für Gesundheitsforschung hat eine Sonderanalyse zu „Raten der AU-Diagnosen akuter Atemwegserkrankungen“ veröffentlicht. Die Corona-Infektionen werden gesondert ausgewiesen. „Das ist ein guter Indikator, um zu sehen, was gerade los ist in der Bevölkerung“, sagt ein Sprecher der Landesvertretung Hessen. Bei den Daten muss beachtet werden, dass verrentete Versicherte und damit eine der vulnerablen Gruppen, komplett unberücksichtigt bleiben.

9,8 Corona-Infizierte, die aufgrund der Erkrankung nicht arbeiten konnten, je 1000 Versicherte sind es in der siebten Kalenderwoche gewesen. 15,1 je 1000 waren es im Vorjahreszeitraum. „Derzeit nimmt die Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Covid-19-Infektion wieder zu. Allerdings lag die Zahl der arbeitsunfähig Erkrankten in der siebten Kalenderwoche rund 35 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums“, sagt Martin Till, Landesgeschäftsführer der Barmer. „Die Entwicklung zeigt, dass Covid-19-Infektionen eine dauerhafte und spürbare Rolle im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen spielen werden.“

Der Test, der in Eigenverantwortung am Küchentisch gemacht wurde, ist positiv. Und nun? Anruf beim Hausarzt. Dieser kann laut einer Sonderregelung des Gemeinsamen Bundesausschusses Versicherte, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden, bis zu sieben Tage telefonisch krankschreiben. Diese Regelung gilt noch bis zum 31. März. Gero Björn Denda, Hausarzt in Langen, hält davon wenig. Er bittet seine Patienten, trotz Corona-Infektion in die Praxis zu kommen. Beziehungsweise: in das kleine Zelt davor, das er extra für Corona-Infizierte und Verdachtsfälle hat aufbauen lassen.

„Ich will einen direkten Eindruck von den Patienten bekommen“, sagt er. Die Möglichkeit der ärztlichen Abklärung sei für viele, besonders aber für alleinstehende Patienten, beruhigend. Die meisten Patienten klagen laut Denda über „Halsschmerzen ohne Ende“ sowie hohes Fieber. Hinzu komme der typisch trockene Corona-Husten, der sich oft hartnäckig über Wochen halte. „Die ganz schweren Verläufe hatte ich in der Vergangenheit nicht mehr“, sagt er.