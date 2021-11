Corona-Lage in Frankfurt : Ausbrüche in sieben Pflegeheimen

In Frankfurter Seniorenheimen geht das Corona-Virus wieder um, für die gesamte Stadt sieht das Gesundheitsamt die Lage aber unter Kontrolle. Es regt eine Maskenpflicht bei 2-G-Veranstaltungen an.

In Frankfurt sind in sieben Alten- und Pflegeheimen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Der größte Ausbruch betrifft 51 Bewohner eines Heimes, die jedoch zum großen Teil vollständig, also doppelt geimpft seien, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes mit. Dadurch verliefen die Ausbrüche in diesem Jahr ganz anders als im vergangen. Das Gesundheitsamt habe festgestellt, dass bereits eine zweifache Impfung vor schweren Verläufen und erhöhter Sterblichkeit schütze.

Das Gesundheitsamt unterstützt aber auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, allen Senioren, die 70 Jahre und älter sind, eine dritte Impfung anzubieten. Dazu habe die Behörde allen Alten- und Pflegeheimen die Unterstützung durch mobile Impfteams für die Auffrischungen angeboten. Einige Heime hätten diese Impfungen bereits mit Hilfe von niedergelassenen Ärzten umgesetzt, andere wollen auf die mobilen Teams zurückgreifen.

Nachverfolgung immer schwieriger

Dagegen sei die Lage an den Schulen in Frankfurt vergleichsweise entspannt, trotz Gedränge in Busse und Bahnen. Einzelne Infektionsfälle in Schulen seien „sehr schnell und zuverlässig identifiziert und damit Ausbrüche verhindert“ worden, sagte eine Sprecherin. Künftig wird gemäß der neuen Corona-Vorgaben der Landesregierung an den Schulen wieder dreimal statt zweimal je Woche getestet, so dass Infektionen rasch entdeckt werden können.

Die Nachverfolgung von Infektionsketten werde immer schwieriger für das Gesundheitsamt. Noch sei der Rückstand „in einem tolerierbaren Bereich von wenigen Tagen“, aber bei steigenden Infektionszahlen werde eine akzeptable Nachverfolgung zunehmend nicht mehr durchführbar sein, sagte die Sprecherin.

Insbesondere größere Veranstaltungen, die naturgemäß viel anonymer seien als etwa eine Firmen- oder Familienfeier, sind eine Herausforderung für die Verfolgung von Infektionsketten.

Nach kleineren 2-G-Veranstaltungen konnte nachgewiesen werden, dass sich offenbar dort vollständig Geimpfte angesteckt hatten und positiv getestet wurden. Angesichts ähnlicher Vorkommnisse in Münster und Hamburg, wo sich auch Geimpfte und Genesene (2G) untereinander angesteckt hatten, wünscht sich das Gesundheitsamt eine Diskussion darüber, ob eine Maskenpflicht bei 2-G-Veranstaltungen notwendig sein könnte, um Ansteckungen zu verhindern.