Taxis in der Krise : Wenn die Kosten nicht mehr tragbar sind

Muss manchmal vier Stunden auf Fahrgäste warten: Bassam Zabiullah mit seinem Taxi an der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt. Bild: Wonge Bergmann

Seit fast zwanzig Jahren ist Bassam Zabiullah Taxifahrer. Es sei der perfekte Job für ihn gewesen. Er war selbständig, konnte für seine Kinder da sein, habe gut genug verdient. Doch würde er auch heute wieder diesen Beruf wählen? „Nein, nie im Leben“, antwortet der 61 Jahre alte Taxifahrer, während er in seinem Taxi am Eschenheimer Tor in Frankfurt sitzt. Draußen ist es dunkel, innen kühl, auch Taxifahrer sparen an der Heizung. Die Krisen haben sich für ihn in den letzten Jahren überschlagen. Der Familienvater erzählt von Existenzängsten, Katastrophen und Kostenexplosionen – und das nicht erst seit der Pandemie.

Corona sei „ein großer Schock gewesen“, plötzlich gab es weder Geschäftsreisende noch Touristen in der Stadt. Mit aufgerissenen Augen schildert er, wie er von einem Tag auf den anderen nur Kosten und keine Einnahmen gehabt habe. Für mehrere Monate habe er sein Auto abgemeldet, um zu sparen. Der Staat habe ihm zwar geholfen, die Bürokratie dafür sei ihm aber nicht leichtgefallen. Bassam Zabiullah hält mit der einen Hand das Lenkrad fest, mit der anderen fasst er sich an den Kopf, während er erzählt, wie viele Dokumente er und seine Ehefrau über Monate für das Arbeitsamt zusammensuchen mussten. Überhaupt habe er diese Zeit nur wegen seiner Familie überlebt, denn die staatlichen Finanzhilfen seien ein Nullsummenspiel gewesen. Echte Hilfe kam nur von seinem Sohn, der ihm Geld geliehen hat.