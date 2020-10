Anstieg in Frankfurt : Kurz vor Eskalationsstufe Rot

Das Gesundheitsamt in Frankfurt will am Dienstag neue Maßnahmen verkünden. Wahrscheinlich werden weniger Teilnehmer bei privaten Feiern erlaubt. Auch in Offenbach haben sich immer mehr Einwohner infiziert.

In Frankfurt ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen am Sonntag um 94 gewachsen. Damit stieg die sogenannte Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, auf 47. Am Freitag hatte sie noch bei 41,4 gelegen. Aus dem Gesundheitsamt hieß es dazu, man rechne damit, dass Frankfurt in den nächsten Tagen „die Eskalationsstufe Rot“ erreichen werde, die bei einer Inzidenz von 50 beginnt. Der Krisenstab werde am Dienstag tagen, entsprechende Maßnahmen beschließen und die Öffentlichkeit informieren.

„Rot“ bedeutet im Präventions- und Eskalationskonzept des Landes Hessen, dass die Stadt eng mit dem Covid-19-Planungsstab des Sozialministeriums und dem koordinierenden Krankenhaus zusammenarbeiten muss und härtere Einschränkungen möglich sind. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten zuletzt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbart, dass bei einer Inzidenz von 50 private Feiern in öffentlichen oder gemieteten Räumen mit maximal 25 Teilnehmern stattfinden dürfen. Bei Feiern in privaten Räumen gilt die dringende Empfehlung, nicht mehr als zehn Gäste einzuladen. Diese Beschlüsse würden in Frankfurt „konsequent“ umgesetzt, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsamt.

Zu den Infektionsquellen teilte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) mit: „Nachdem in der vergangenen Woche der Fokus auf einem lokal begrenzten Infektionsausbruch lag, wird diese Woche deutlich, dass zwei Drittel der Infektionen mittlerweile im Bereich des Alltagslebens stattfinden und nun andere Maßnahmen erforderlich sind.“ Der Dezernent spielt damit darauf an, dass sich vergangene Woche in einer Gemeinschaftsunterkunft im Gutleutviertel 116 Menschen infiziert hatten. Das Geschehen hängt mit dem Ausbruch in einem Postverteilzentrum in Obertshausen zusammen. Gesundheitsdezernent Majer zufolge sind Mitarbeiter mit Kleinbussen zur Arbeit gebracht worden, wobei Mindestabstand und Maskenpflicht nicht eingehalten wurden.

„Eine Fülle von Hotspots“

Das Sozialdezernat widerspricht allerdings Aussagen, wonach in der Unterkunft auch Obdachlose und Osteuropäer lebten, auf die der Ausbruch zurückzuführen sei. Die meisten Bewohner seien Geflüchtete. Einige seien Wohnungslose, die sich keine eigene Bleibe leisten könnten oder ihre alte Wohnung verloren hätten. Einzelne Bewohner gehen wohl Minijobs nach, insofern sie eine Arbeitserlaubnis haben, etwa in dem betroffenen Postverteilzentrum. Alle Infizierten seien mittlerweile in drei Hotels isoliert. Noch reiche der Platz dort aus. Die Unterkunft selbst steht seit einer Woche komplett unter Quarantäne.

Das Gesundheitsamt hat indes laut Majer festgestellt, dass eine ganze Reihe von Arbeitgebern die Hygienevorschriften nicht durchsetzt, wodurch sich „eine Fülle von kleinen Hotspots“ entwickelt habe. Unter anderem geht es um Lokale, in denen die Regeln nicht eingehalten werden. Dort soll in Zukunft stärker kontrolliert werden, insbesondere angesichts der wetterbedingten Verlagerung in Innenräume. Doch auch kleine Sportvereine, die keine Hygienekonzepte haben, sind Majer zufolge ein Problem. All diese Schwachstellen will das Gesundheitsamt mit seinem neuen Maßnahmenkatalog angehen.