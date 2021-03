Verteilung der Impfdosen : „Es wird kein Vordrängeln beim Impfen geben“

Die Verzweiflung war irgendwann so groß, dass nur die pure Vernunft den jungen Mann daran hindern konnte, mit seinem Rollstuhl zum Impfzentrum an der Festhalle zu fahren. Dort, so hoffte er, würde er schneller an den Corona-Impfstoff kommen. Vielleicht war ja jemand in letzter Minute nicht zu seinem Impftermin erschienen, obwohl die Spritze schon aufgezogen war. Den Inhalt zu vernichten soll laut der „Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfungen“ unbedingt vermieden werden. In diesem Satz sehen viele eine Chance. So auch der Rollstuhlfahrer.

Er könnte sich abends einfach anbieten, einzuspringen. Der junge Mann ist seit einem schweren Unfall vom Hals abwärts gelähmt. Rund um die Uhr ist er auf Unterstützung angewiesen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat er seine Sozialkontakte auf ein Minimum reduziert, seine Assistenten aber können bei der täglichen Pflege nicht auf Distanz zu ihm gehen. Die Impfung, so sagt er, sei für ihn lebenswichtig.

Weil sein spezieller Krankheitsfall sich nicht an oberster Stelle der Impf-Prioritätenliste wiederfindet, hat er den Plan gefasst, das System auszutricksen. Rückendeckung bekommt er durch die aktuelle Impfverordnung. Darin heißt es, dass im Einzelfall von der vorgegebenen Reihenfolge abgewichen werden kann, wenn dies „zur kurzfristigen Vermeidung des Verwurfs von Impfstoffen notwendig“ sei. Theoretisch bestünde also die Chance, dass sein Plan, sich abends beim Impfzentrum zu melden, belohnt wird. Praktisch aber, so sagt es Benedikt Hart, Leiter des DRK-Impfzentrums in Frankfurt, seien die Erfolgsaussichten sehr gering. „Wir schmeißen nichts weg.“

Die moralischen Fragen bleiben

Nur äußerst selten komme es vor, dass ein Impfstoff-Fläschchen geöffnet, aber nicht vollständig aufgebraucht werde. Nur der Inhalt der schon angebrochenen Ampullen muss laut Hart binnen einer Stunde verabreicht werden. Alle anderen Fläschchen, die schon aufgetaut, aber noch verschlossen seien, können über Nacht im Kühlschrank gelagert und direkt am nächsten Morgen eingesetzt werden. Da das Impfzentrum noch nicht unter Volllast arbeite, sei es gut möglich, das Aufziehen der Spritzen so zu koordinieren, dass nur selten eine Impfdosis übrig bleibe. „Die verimpfen wir dann gemäß der Ordnung“, versichert Hart. Also unter anderem an das Personal, das im Zentrum beschäftigt ist. Nur sehr wenige der Mitarbeiter hätten aber bisher eine solche Spontanimpfung erhalten.

Die Richtigkeit dieser Reihenfolge bestätigt auch das hessische Innenministerium. „Eine Impfung von nicht-priorisierten Personen allein stellt weder Straftat noch Ordnungswidrigkeit dar.“ Weiter heißt es: „Zudem erlaubt die flexible Terminvereinbarungssoftware die schnelle Generierung weiterer Termine für Folgetage, um kurzfristig verfügbaren Impfstoff zeitnah tatsächlich verimpfen zu können.“

Die rechtlichen Fragen sind geklärt. Die moralischen bleiben. Denn auch Hart kennt die Geschichten von Menschen, die sich abends in hessischen Impfzentren ohne einen Termin gemeldet haben und an die Reihe gekommen sein sollen. Es gibt diese Geschichten in jeder Stadt und in jedem Landkreis. Viele derer, die das Umgehen der Reihenfolge in Betracht zögen, seien verzweifelt, weiß der Leiter des Frankfurter Impfzentrums. Auch ihn erreichen immer wieder Anfragen von Bürgern, die informiert werden wollen, sollte Impfstoff übrig geblieben sein. Oft schilderten die Absender ihre persönliche Motivation, wieso sie schneller an die Reihe kommen wollen, als es die Empfehlung durch die Ständige Impfkommission vorsieht. „Wo gibt man das wenige hin? Stellen Sie sich vor, es würden 150 Leute anstehen und wir nehmen nur zwei dran“, gibt Hart zu bedenken.

Auch Stefan Majer (Die Grünen), Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt, ahnt, dass in den kommenden Wochen immer mehr Bürger auf gut Glück versuchen werden, die Impfreihenfolge zu umgehen, weil die Akzeptanz gegenüber der Impfung sowie die Ungeduld vieler Bürger steige. Wenn erst einmal alle Impfstraßen in Betrieb seien und bis zu 4000 Bürger am Tag ihre Impfung erhielten, könne es kompliziert werden, „auf null“ am Abend herauszukommen, sagt er. Die Verteilung des übriggebliebenen Impfstoffes muss laut Majer schnellstmöglich geregelt werden. „Wir brauchen eine Lösung, die wir öffentlich darlegen können.“ Denn die Impfdosen, die zu viel aufgezogen wurden, dürfen seiner Meinung nach nicht einfach an die vergeben werden, die am beharrlichsten vor der Tür warten. So sei es beispielsweise vorstellbar, eine Art „Stand-by-Liste“ zu führen, auf die sich Menschen setzen lassen können, die ein persönliches Interesse daran haben, frühzeitig die Impfung zu erhalten. Als Beispiel nennt er Eltern von pflegebedürftigen Kindern. Eine solche Liste zu führen koste Zeit und sei mit enormem Aufwand verbunden. Gleichzeitig könne sie auch als Signal dienen, dass alles fair und für alle transparent verlaufe, meint Majer. „Es wird kein Vordrängeln geben.“

Der junge Mann, der mit seinem Rollstuhl im Impfzentrum vorbeischauen wollte, hat es am Ende doch nicht getan. Die Stadt hat ihm ein Impfangebot gemacht – ganz ohne Guerrilla-Anstellaktion. Er wurde als Härtefall anerkannt.