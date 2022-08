Krankenhaus und Altenheim : Impfpflicht wird bisher kaum umgesetzt

Corona, so lautet auch im dritten Jahr die Hoffnung, soll irgendwann überwunden sein und die Freiheit in allen Facetten zurückkehren. Der Kampf des Staates gegen die Pandemie wird daher immer wieder befristet. Das gilt auch für Paragraph 20 a des in den vergangenen Jahren mehrfach geänderten Impfschutzgesetzes. Die dort angeordnete „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ – ursprünglich als Vorstufe zu einer allgemeinen gedacht – gilt seit Mitte März und zunächst nur bis Ende des Jahres. Ob sie verlängert wird, ist ebenso ungewiss wie die Frage, wie bedrohlich das Virus im Herbst sein wird.

Entgegen mancher Befürchtung hat der Zwang, nur wer vollständig geimpft sei, dürfe in Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen arbeiten, dort nicht zu Notlagen geführt. Von einem Exodus aus diesen Berufen ist in Hessen nichts bekannt. Den Gesundheitsämtern wurden rund vier Prozent der rund 66.000 Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen als nicht geimpft gemeldet, in den Krankenhäusern beträgt die Quote etwa acht Prozent von rund 55.000 Mitarbeitern.