Digitales Funkeln zu Silvester : Wenn Türme Feuerwerk ersetzen

Die Fernmeldetürme in Frankfurt, Köln und Hamburg sollen in der Silvesternacht bunte Lichinstallationen zeigen. Wie die Betreibergesellschaft Deutsche Funkturm am Mittwoch mitteilte, beginnt die Show in Frankfurt um 20 Uhr. Auf die Antennenplattformen im oberen Teil des Europaturms wird eine bewegte Lichtinstallation projiziert. Um Mitternacht soll dann das „bunte, CO2- und Feinstaub-neutrale digitale Feuerwerk“ starten.

Der Europaturm, im Volksmund auch als „Ginnheimer Spargel“ bekannt, ist mit 337 Metern das höchste Gebäude in Frankfurt und nach dem Berliner Fernsehturm das zweithöchste in Deutschland. Normalerweise kennt man ihn mit in Magenta leuchtenden „Tellern“ unterhalb der Antennenspitze. In der Silvesternacht werden die Antennenplattformen in bis zu 290 Metern Höhe durch eine LED-Beleuchtung in buntes Licht getaucht. Um Mitternacht sollen bunte Animationen ein digitales Feuerwerk simulieren und das neue Jahr begrüßen. „Coronabedingt fallen die großen Feuerwerke zum Jahreswechsel aus, deshalb wird nun der Europaturm den Himmel der Frankfurter Silvesternacht bunt erleuchten“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Funkturm.

In Köln war der Fernsehturm Colonius, mit 266 Metern das höchste Gebäude der Stadt, schon am vierten Advent durch eine Installation beleuchtet, von der die Botschaft „bleibt gesund“ ausging. Zu Silvester sollen nun abermals die Lichter in der ehemaligen Restaurant- und Aussichtsetage des Colonius in 170 Metern Höhe erstrahlen.

In Hamburg findet die Lichtshow am Heinrich-Hertz-Turm im Stadtteil St. Pauli statt. Von Anbruch der Dunkelheit bis in die frühen Morgenstunden soll ein digitales Feuerwerk auf den Turm projiziert werden. Außerdem sollen von der ehemaligen Besucherplattform in 130 Metern Höhe in großen Buchstaben Neujahrsgrüße versendet werden. Der auch als „Telemichel“ bezeichnete Turm gilt mit seiner markanten Silhouette und dem weißen Anstrich als eines der Wahrzeichen der Hansestadt. Er ist 279 Meter hoch und dient hauptsächlich zur Abstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen.

Die Deutsche Funkturm ist als Tochter der Deutschen Telekom maßgeblich für die Infrastruktur der deutschen Mobilfunkanbieter, Rundfunksender, Betreiber von Richtfunkstrecken sowie für die Funknetze von Behörden und weiterer Institutionen verantwortlich. Das Unternehmen betreibt mit rund 800 Mitarbeitern mehr als 31.600 Funkstandorten, darunter fast alle Fernsehtürme in Deutschland.