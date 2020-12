Notlösung Straßenstrich : Corona-Hilfen für Prostituierte gefordert

Die Römerkoalition aus CDU, SPD und Grünen hat sich dafür ausgesprochen, Prostituierte während der Corona-Krise mit staatlichen Mitteln zu unterstützen. Ansonsten droht nach Ansicht der drei Fraktionen eine dauerhafte Verlagerung der Prostitution in Hotels, Privatwohnungen oder auf die Straße, weil Bordelle und Laufhäuser schon seit Monaten geschlossen seien. Die Pandemie zwinge Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in die Illegalität und in ein erhöhtes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko, mahnt die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Stadtverordnetenfraktion, Stella Schulz-Nurtsch.

Die wegen der Corona-Pandemie seit März verordnete Schließung von Bordellen und Laufhäusern in Hessen zeitige verheerende soziale Folgen, hatte die Grünen-Politikerin Ursula auf der Heide jüngst in der Stadtverordnetenversammlung gesagt. Weil Prostituierte keine finanziellen Überbrückungshilfen erhielten, würden Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zunehmend an den Rand der Gesellschaft und ins Verborgene getrieben. Je länger die Bordelle im Bahnhofsviertel geschlossen blieben, umso mehr wichen viele Prostituierte auf private Kontakte aus. Sexuelle Dienstleistungen würden zunehmend in Hotels, Wohnungen oder auf der Straße angeboten, dort also, wo eine mögliche Verbreitung des Coronavirus nicht nachvollzogen werden könne und Sexarbeiterinnen weniger sicher seien.

Öffnung bei strengem Hygienekonzept gefordert

Auch Schulz-Nurtsch sieht das Risiko, dass sich das Angebot sexueller Dienstleistungen wegen Corona wieder in schwer zugängliche Bereiche verlagern könnte und damit jeglicher Kontrolle entzogen wäre. Ihrer Ansicht nach sollten die Bordelle im Bahnhofsviertel deshalb wieder geöffnet werden, sofern die Einhaltung strenger Hygienekonzepte in den Etablissements sichergestellt sei. Zumindest aber müsse der Staat Prostituierten, die faktisch unter einem Berufsverbot litten, finanziell helfen. Diejenigen, die in Laufhäusern arbeiteten und oft auch wohnten, stünden jetzt mittellos auf der Straße.

Auf der Heide beklagt zudem, dass bei Kontrollen des Ordnungsamts auf Straßen oder in Hotels nur von den Prostituierten, aber nicht von den Freiern Ordnungsgelder verlangt würden. Wenigstens die Hälfte der zu zahlenden Strafe sollte ihrer Ansicht nach von den Kunden verlangt werden, die sich schließlich nicht weniger ordnungswidrig verhielten als die Prostituierten. Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) verweist indes auf die einschlägige Corona-Verordnung des Landes, die eine „Halbe-halbe-Regelung“, wie von der Grünen-Stadtverordneten verlangt, nicht zulasse.

Christoph Schmitt (CDU) hatte sich in der Stadtverordnetensitzung noch zurückhaltend zu der Forderung geäußert, Prostituierte sollten staatliche Transferleistungen erhalten. Zumindest müsse dann garantiert sein, dass das Geld bei den Prostituierten und nicht etwa bei deren Zuhältern ankomme.