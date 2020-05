Obdachlosenhilfe in der Krise : Eine Viertelstunde zum Wohlfühlen

Mitten in der Stadt, zwischen Zeil und Liebfrauenberg, liegt am Kapuzinerkloster ein sonniger Innenhof. Wie immer herrscht am Morgen Betrieb auf dem gepflasterten Platz: Männer mit Plastiktaschen warten, eine Frau in magentafarbenem Nicki-Zweiteiler steht daneben, ein alter Mann mit weißem Bart tritt an ein kleines Waschbecken und holt eine Tube Zahnpasta heraus. Im Hof liegt der Franziskustreff, eine Anlaufstelle für Obdachlose und Arme in Frankfurt. Sie bekommen dort an sechs Tagen in der Woche ein Frühstück.

Zwischen 80 und 130 Menschen kommen derzeit am Tag. Nicht alle sind obdachlos. An diesem Tag steht ein älterer Mann mit schickem Jackett und einer schon öfter benutzten Maske auf dem Hof. Er erzählt, dass er für die Sozialkontakte und den guten Kaffee aus dem Frankfurter Speckgürtel anreise. Er hat eine Wohnung, aber sehr wenig Geld. Altersarmut erleben die Mönche, die den Treff betreiben, oft.