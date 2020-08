Corona auf der Leinwand : Ein Gutfühlfilm über eine blöde Zeit

Auf der Dachterrasse des Haus am Dom in Frankfurt: Im Film kommunizieren die Protagonisten über Video-Chats, während der Premiere die Teilnehmer hinter Masken. Bild: Maximilian von Lachner

Unter Künstlern gibt es eine Redewendung, die wegen ihrer Folgenlosigkeit am besten als Floskel zu bezeichnen ist: „Wir müssten doch mal...“ An diesem Punkt war auch das Gespräch zwischen dem Schauspieler Thomas Bartling und dem Regisseur Roman Gonther in diesem Frühjahr angelangt, als sie sich sagten, dass es diesmal nicht beim Konjunktiv bleiben sollte. Gemeinsam hatten sie am Telefon die Idee für einen Corona-Film entwickelt, eine knisternde und lustige Dreiecksgeschichte, die in zwei Wohnungen spielen sollte: als Drehort wurde Bartlings Frankfurter Wohnung ausgesucht sowie das Domizil eines Schauspielerpaars, das auch unter Ausgangsbeschränkungen weiterhin miteinander verkehren durfte. Bartling und Gonther sagten sich also, dass es nicht bei der Idee bleiben sollte.

Schauspieler Bartling erstellte in wenigen Tagen über Ostern gleich ein fertiges Drehbuch für den Film #abstandhalten. Zwölf Tage im Leben dreier junger Menschen: Der eine durch Corona zum Aufenthalt in einem Apartment in Dubai gezwungen, während zu Hause sein bester Freund nach einer gescheiterten Beziehung Unterschlupf findet – und völlig überrascht ist, dort auf eine attraktive Frau zu treffen, von der auch ein eingerahmtes Foto im Wohnzimmer steht. „Ich wusste nicht, dass er auch Drehbücher schreiben kann“, erzählte Gonther, seit dem Germanistikstudium Anfang der neunziger Jahre Wahlfrankfurter, als der halbstündige Film jetzt auf der Dachterrasse des Hauses am Dom seine Uraufführung feierte.

„Und dann hat er es geschafft, dass man nach dem entscheidenden Twist auch beim zweiten Mal Sehen keinen Fehler findet.“ Tatsächlich ist das Skript schwungvoll, die Darsteller sind mit Freude und Leidenschaft dabei, manchmal wirken die Dialoge ein wenig wie Werbeslogans („schmerzhaft, aber nötig“), aber schnell wachsen einem die Protagonisten, die unverhofft zu einer Schicksalsgemeinschaft werden und über Video-Chat miteinander kommunizieren, ans Herz.

Anleitung ohne Begegnung

Die besondere Leistung war es, das kleine Team zusammenzubekommen, ohne physische Begegnungen anzuleiten und viele Aufgaben, etwa Licht, Ton, Kamera oder das Catering, auf die Schauspieler zu übertragen. „Es war eine Herausforderung, die Technik zu beherrschen“, sagt Farina Violetta Giesmann, die aktuell in Ludwigsburg als Pippi Langstrumpf auf der Bühne steht. Regisseur Gonther hatte ihnen lediglich einen silbernen Koffer mit allerlei Equipment nach Stuttgart zugeschickt. In #abstandhalten spielt sie die feurige Sara, die ihrem neuen Mitbewohner Ben in kürzester Zeit den Kopf verdreht. Der wird wiederum von ihrem Partner im realen Leben verkörpert, Jörg Pauly, der an den Schauspielbühnen Stuttgart beschäftigt ist. „Wir mussten sogar das Catering besorgen, da merkt man erst mal, wie viel in so einer Produktion drinsteckt.“ Zur Premiere haben sie ihre beiden Mitstreiter, die Maskenbildnerin und den Designer erstmals persönlich getroffen, nur der Filmkomponist fehlte. „Jetzt darf man sich sehen, irgendwann vielleicht auch mal in den Arm nehmen“, sagt sie.

Für Bartling und Gonther ist das Experiment, das sie selbst finanziert haben, aufgegangen. Bartling, der aus Nebenrollen in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, dem „Tatort“ und „Der Staatsanwalt“ bekannt ist, arbeitet weiterhin in Teilzeit als Arzt in der Neonatologie der Frankfurter Uniklinik. Dort ist er nach dem Medizinstudium in Gießen und seiner Doktorarbeit in den späten neunziger Jahren hängengeblieben. Nebenberuflich ließ er sich danach zum Sprecher und Schauspieler ausbilden.

Ähnlich wie Gonther hatte er während der Pandemie-Beschränkungen keine wirtschaftlichen Nöte, aber eine Finanzierung für den Film würde er dennoch gern finden. Das ist nicht ganz einfach, denn mit dreißig Minuten ist er für einen Kurzfilm etwas zu lang und für einen Langfilm zu kurz, aber er ist unter Corona-Bedingungen entstanden und behandelt elegant die globale Dimension der Pandemie: ein Gutfühlfilm über eine blöde Zeit, es darf gelacht werden.